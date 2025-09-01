„Csoda szép kisfiú!”: elolvadtak a rajongók Horváth Éva kisfiáról posztolt képein

Horváth Éva igazán aranyos és szívet melengető fotóval lepte meg rajongóit a közösségi oldalán, ahol kisfiával együtt boldogan szerepelnek, nem akármilyen alkalomból. A gyönyörű műsorvezető sugárzó mosollyal pózolt a kamerának, miközben karjaiban tartotta kisfiát, Alexet, aki láthatóan nagyon élvezte a nagy napot.

Horváth Éva büszke anyukaként ünnepelte kisfia, Alex születésnapját / Fotó: MW

Ilyen nagy már Horváth Éva kisfia!

A szépséges modell szűk családi körben ünnepelte kisfia 4. születésnapját, amit hatalmas boldogság és büszkeség övezett. A konyhában és nappaliban rendezett születésnapi ünneplés nem volt hivalkodó, de annál meghittebb, mivel a háttérben óriási, ezüstszínű léggömb díszelgett, amely egyértelműen jelezte, hányadik születésnapját ünnepli a kisfiú. A rajongók természetesen elárasztották a bejegyzést jókívánságokkal – csak úgy záporoztak a „Boldog szülinapot!” kommentek.

Az egykori szépségkirálynő követői nem győzték dicsérni, milyen szép nagyfiú lett Alex, aki mindenkit levett a lábáról szőke hajával és vidám mosolyával.

