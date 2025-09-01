RETRO RÁDIÓ

„Csoda szép kisfiú!”: elolvadtak a rajongók Horváth Éva kisfiáról posztolt képein

A csinos modell így készült a nagy napra.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.09.01. 14:30
Horváth Éva alex születésnap

Horváth Éva igazán aranyos és szívet melengető fotóval lepte meg rajongóit a közösségi oldalán, ahol kisfiával együtt boldogan szerepelnek, nem akármilyen alkalomból. A gyönyörű műsorvezető sugárzó mosollyal pózolt a kamerának, miközben karjaiban tartotta kisfiát, Alexet, aki láthatóan nagyon élvezte a nagy napot.

alt=Horváth Éva büszke anyukaként ünnepelte kisfia, Alex születésnapját
Horváth Éva büszke anyukaként ünnepelte kisfia, Alex születésnapját / Fotó: MW

Ilyen nagy már Horváth Éva kisfia!

A szépséges modell szűk családi körben ünnepelte kisfia 4. születésnapját, amit hatalmas boldogság és büszkeség övezett. A konyhában és nappaliban rendezett születésnapi ünneplés nem volt hivalkodó, de annál meghittebb, mivel a háttérben óriási, ezüstszínű léggömb díszelgett, amely egyértelműen jelezte, hányadik születésnapját ünnepli a kisfiú. A rajongók természetesen elárasztották a bejegyzést jókívánságokkal – csak úgy záporoztak a „Boldog szülinapot!” kommentek.  

Az egykori szépségkirálynő követői nem győzték dicsérni, milyen szép nagyfiú lett Alex, aki mindenkit levett a lábáról szőke hajával és vidám mosolyával.

Horváth Éva Instagram-bejegyzése az alábbiakban elérhető!

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu