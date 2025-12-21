Orbán Viktor: Nekünk egy stabil Ukrajna az érdekünk
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
"Nekünk egy stabil Ukrajna az érdekünk" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Ezt írta Orbán Viktor
Meg is adunk minden segítséget, de pénzt és embert nem vagyunk hajlandóak egy értelmetlen háborúba küldeni
- emelte ki ezután a miniszterelnök, mialatt egy videót is megosztott.
Mutatjuk!
