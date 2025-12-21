RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Nekünk egy stabil Ukrajna az érdekünk

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 12:55
Ukrajna Orbán Viktor háború

"Nekünk egy stabil Ukrajna az érdekünk" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Orbán Viktor kiemelte: egy stabil Ukrajna az érdekünk / Fotó: mw

Ezt írta Orbán Viktor

Meg is adunk minden segítséget, de pénzt és embert nem vagyunk hajlandóak egy értelmetlen háborúba küldeni

- emelte ki ezután a miniszterelnök, mialatt egy videót is megosztott.

Mutatjuk!


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
