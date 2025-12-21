Orbán Viktor: Nekünk egy stabil Ukrajna az érdekünk

"Nekünk egy stabil Ukrajna az érdekünk" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor kiemelte: egy stabil Ukrajna az érdekünk / Fotó: mw

Ezt írta Orbán Viktor

Meg is adunk minden segítséget, de pénzt és embert nem vagyunk hajlandóak egy értelmetlen háborúba küldeni

- emelte ki ezután a miniszterelnök, mialatt egy videót is megosztott.

Mutatjuk!



