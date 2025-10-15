Britney Spearstől rettegtek gyerekei – késsel a kezében nézte alvó fiait az énekesnő
Kevin Federline új könyvében tálal ki volt feleségéről. Britney Spears volt férje soha nem hallott történetekről számol be és súlyos vádakat fogalmaz meg.
Kevin Federline, Britney Spears volt férje, részletesen beszámol a popsztár viselkedéséről hamarosan megjelenő memoárjában. A You Thought You Knew (Azt hiszed, ismered) című könyvben azt állítja, volt, hogy az énekesnő késsel a kezében figyelte alvó fiait, akik féltek az anyjuktól.
A 47 éves egykori profi táncos október 21-én megjelenő könyvében részletesen beszél közös múltjáról a 43 éves énekesnővel, valamint fiaikról, a 20 éves Sean Prestonról és a 19 éves Jayden Jamesről. Federline szerint Britney viselkedése időnként kiszámíthatatlan volt, és ő nagyon gyakran aggódott a gyerekeikért – írta meg a Life.hu. – A The New York Timesnak adott interjújában elmondta, hogy évek óta nem beszélnek Britneyvel, és kapcsolatuk a válás után kizárólag a gyerekek nevelésére korlátozódott.
Britney Spears élete káosszá vált
A memoárban azonban ennél sokkal nyugtalanítóbb részletek is szerepelnek. A könyv egyik fejezetében Federline azt írja, hogy fiaik tinédzserkorukban féltek visszatérni az akkor már drog- és alkoholfüggő anyjuk otthonába, miután egy alkalommal nyugtalanító jelenetnek voltak tanúi.
Éjszaka arra ébredtek, hogy Britney némán áll az ajtóban, és egy késsel a kezében nézi, ahogy alszanak. Aztán megfordult és magyarázat nélkül elsétált. Amikor igazán visszagondolok mindenre, ami történt – rájövök, a gyerekeim nem ismerik azt a nőt, akit feleségül vettem
– idézi a lap Federline-t.
Federline a könyvben arról is ír, hogy Britney egyre rosszabb állapotban van, ezt lehetetlen nem észrevenni. Az exférj attól fél, tragédia lesz a vége Britney ámokfutásának, és aggódik, hogy a gyerekeikre ez milyen hatással lesz. Az énekesnő és a korábbi háttértáncosa 2004-ben kötött házasságot, amelyből két fiuk született: Sean Preston, aki ma 20 éves, valamint a 19 éves Jayden James. Kapcsolatuk azonban nem bizonyult tartósnak – 2007-ben válással zárult, amit hosszú és feszült jogi eljárás követett. A bíróság végül Federline felügyelete alá helyezte a gyerekeket, míg Spears rövid időn belül a közvélemény által is sokat vitatott gyámság alá került. Az elmúlt közel két évtizedben a táncos csupán távolról, a sajtón keresztül és gyermekeiken át követhette volt felesége életét, akivel hosszú ideje nem tart közvetlen kapcsolatot.
Britney Spears képviselői azonnal reagáltak a könyv állításaira, és azzal vádolták Federline-t, hogy csak nyerészkedni akar.
Britneyt csak a gyerekei, Sean Preston és Jayden James érdeklik, és az ő jólétük ebben a szenzációhajhász időszakban
– jelentették ki.
Britney Spears 2023 októberében jelentette meg saját memoárját, amelyben életének zűrzavaros időszakairól, a családi konfliktusokról és a 13 évig tartó gyámságának megszűnéséről is őszintén vallott.
