Britney Spearstől rettegtek gyerekei – késsel a kezében nézte alvó fiait az énekesnő

Kevin Federline, Britney Spears volt férje, részletesen beszámol a popsztár viselkedéséről hamarosan megjelenő memoárjában. A You Thought You Knew (Azt hiszed, ismered) című könyvben azt állítja, volt, hogy az énekesnő késsel a kezében figyelte alvó fiait, akik féltek az anyjuktól.

Britney Spears volt férje soha nem hallott történetekről számol be és súlyos vádakat fogalmaz meg

Fotó: AFP

A 47 éves egykori profi táncos október 21-én megjelenő könyvében részletesen beszél közös múltjáról a 43 éves énekesnővel, valamint fiaikról, a 20 éves Sean Prestonról és a 19 éves Jayden Jamesről. Federline szerint Britney viselkedése időnként kiszámíthatatlan volt, és ő nagyon gyakran aggódott a gyerekeikért – írta meg a Life.hu. – A The New York Timesnak adott interjújában elmondta, hogy évek óta nem beszélnek Britneyvel, és kapcsolatuk a válás után kizárólag a gyerekek nevelésére korlátozódott.

Britney Spears élete káosszá vált

A memoárban azonban ennél sokkal nyugtalanítóbb részletek is szerepelnek. A könyv egyik fejezetében Federline azt írja, hogy fiaik tinédzserkorukban féltek visszatérni az akkor már drog- és alkoholfüggő anyjuk otthonába, miután egy alkalommal nyugtalanító jelenetnek voltak tanúi.

Éjszaka arra ébredtek, hogy Britney némán áll az ajtóban, és egy késsel a kezében nézi, ahogy alszanak. Aztán megfordult és magyarázat nélkül elsétált. Amikor igazán visszagondolok mindenre, ami történt – rájövök, a gyerekeim nem ismerik azt a nőt, akit feleségül vettem

– idézi a lap Federline-t.

Federline a könyvben arról is ír, hogy Britney egyre rosszabb állapotban van, ezt lehetetlen nem észrevenni. Az exférj attól fél, tragédia lesz a vége Britney ámokfutásának, és aggódik, hogy a gyerekeikre ez milyen hatással lesz. Az énekesnő és a korábbi háttértáncosa 2004-ben kötött házasságot, amelyből két fiuk született: Sean Preston, aki ma 20 éves, valamint a 19 éves Jayden James. Kapcsolatuk azonban nem bizonyult tartósnak – 2007-ben válással zárult, amit hosszú és feszült jogi eljárás követett. A bíróság végül Federline felügyelete alá helyezte a gyerekeket, míg Spears rövid időn belül a közvélemény által is sokat vitatott gyámság alá került. Az elmúlt közel két évtizedben a táncos csupán távolról, a sajtón keresztül és gyermekeiken át követhette volt felesége életét, akivel hosszú ideje nem tart közvetlen kapcsolatot.