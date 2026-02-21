Daganatos betegeket sodortak életveszélybe az érdi kuruzslók
Gyomorforgató, miként használta ki a gyanútlan betegeket és veszélyeztette az életüket egy bűnbanda. A hatóságok lekapcsoltak egy társaságot, akik egy álrendelőben maguk kotyvasztott szert adtak be daganatos betegeknek. A „csodaszer” dr. Mangó Gabriella háziorvos szerint irtó veszélyes!
„A betegek életével játszottak!” – ezt állítja határozottan az ország háziorvosa, dr. Mangó Gabriella, amikor lapunktól megtudta: egy hétfős bűnbanda településeken átívelő hálózatot épített ki, hogy kétségbeesett, gyógyulásban reménykedő betegeket csőbe húzzanak. Az érdi álrendelőjükben, otthon kotyvasztott készítménnyel injekciózták be őket. A szer beadásával dr. Mangó Gabriella szerint a kuruzslók komoly veszélynek tették ki a gyanútlan, daganattal küzdő betegeket.
Mivel verték át a daganatos betegeket?
Éveken át működött egy kamu rendelő Érden, ahova egymásnak adták a kilincset a daganatos betegek. Nem sejtették, hogy sajnos átverésnek vannak kitéve: a társaság ugyanis mindent jól kitervelt, nemcsak saját fabrikálású, engedély nélküli készítményeket árusítottak, hanem vizsgálatot és diagnózist is színleltek.
A készítményeiket otthon kotyvasztották, amiket aztán az érdi rendelőben injekció, infúzió formájában adtak be, emellett orrsprayt és tablettákat is árusítottak a hozzájuk forduló betegeknek.
A magyar hatóságok végül szimatot fogtak, és az ügyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat a Nemzeti Nyomozó Iroda bevonásával felgöngyölítette. Így derült ki: a gyanú szerint a 72 éves M. György és társai egy érdi melléképületben gyártottak le egy „immunerősítő” szert, amit Tolerinnek neveznek. A készítmények forgalomba hozatali és klinikai vizsgálati eredménnyel nem rendelkeztek, az injekciókat borsos áron, 30 ezer forintért adták be a gyanútlan betegeknek.
Miután az álgyógyítók az engedély nélküli gyógyszert beadták az áldozataiknak, előfordult, hogy több páciens fájdalomra és különféle elváltozásokra panaszkodott, mire M. György ezt annyival intézte el, hogy a szer lassan szívódik fel a szervezetben vagy más, szerinte ártalmatlan oka is lehet a panaszoknak.
A sarlatán bűnbandánál három településen – Érden, Budapesten és Fóton – csaptak le, ahol a bizonyítékok mellett a nyomozók több mint 100 millió forint értékű vagyont, készpénzt, járműveket, bankszámlákat és ingatlanokat helyeztek zár alá. A hét gyanúsított ellen emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése és kuruzslás miatt indult eljárás.
„Nagyon veszélyes!”
A Tolerin kamuszerről kérdeztük az ország háziorvosát, dr. Mangó Gabriellát, aki rögtön kiemelte lapunknak: a rákos megbetegedések ellen nincsenek csodaszerek. „A rákot semmi nem képes gyógyítani, csodaszer nem tudja csökkenteni! Magával a kemoterápiával, sugárkezeléssel, sebészeti eljárásokkal vannak lehetőségek, de a daganatot önmagát, hogy most injekció beadásával elmúlik, olyan nincs!” – húzta alá határozottan Mangó doktornő.
A Tolerinnek az engedély nélküli gyártása nemcsak jogszabályba ütközik, de mivel az összetétele ismeretlen, ezért életveszélyes is lehet annak, akinek injekcióként vagy más formában beadják.
Nem tudjuk, milyen szennyező anyagok vannak az injekciókban, mekkora mennyiségben. Súlyos allergiás reakciót is kiválthatnak. Rosszul lehet tőle az illető. Az ismeretlen, ellenőrizetlen szerek olyan reakciókat váltanak ki a páciensnél, amelyek életveszélyesek is lehetnek. Ne dőljön be senki az ilyeneknek!
– hangsúlyozta az ország háziorvosa.
