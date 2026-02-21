Daganatos betegeket sodortak életveszélybe az érdi kuruzslók

„A betegek életével játszottak!” – ezt állítja határozottan az ország háziorvosa, dr. Mangó Gabriella, amikor lapunktól megtudta: egy hétfős bűnbanda településeken átívelő hálózatot épített ki, hogy kétségbeesett, gyógyulásban reménykedő betegeket csőbe húzzanak. Az érdi álrendelőjükben, otthon kotyvasztott készítménnyel injekciózták be őket. A szer beadásával dr. Mangó Gabriella szerint a kuruzslók komoly veszélynek tették ki a gyanútlan, daganattal küzdő betegeket.

Az ál-orvosok daganatos betegeket vertek át (Fotó: police.hu)

Mivel verték át a daganatos betegeket?

Éveken át működött egy kamu rendelő Érden, ahova egymásnak adták a kilincset a daganatos betegek. Nem sejtették, hogy sajnos átverésnek vannak kitéve: a társaság ugyanis mindent jól kitervelt, nemcsak saját fabrikálású, engedély nélküli készítményeket árusítottak, hanem vizsgálatot és diagnózist is színleltek.

A készítményeiket otthon kotyvasztották, amiket aztán az érdi rendelőben injekció, infúzió formájában adtak be, emellett orrsprayt és tablettákat is árusítottak a hozzájuk forduló betegeknek.

A magyar hatóságok végül szimatot fogtak, és az ügyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat a Nemzeti Nyomozó Iroda bevonásával felgöngyölítette. Így derült ki: a gyanú szerint a 72 éves M. György és társai egy érdi melléképületben gyártottak le egy „immunerősítő” szert, amit Tolerinnek neveznek. A készítmények forgalomba hozatali és klinikai vizsgálati eredménnyel nem rendelkeztek, az injekciókat borsos áron, 30 ezer forintért adták be a gyanútlan betegeknek.

Miután az álgyógyítók az engedély nélküli gyógyszert beadták az áldozataiknak, előfordult, hogy több páciens fájdalomra és különféle elváltozásokra panaszkodott, mire M. György ezt annyival intézte el, hogy a szer lassan szívódik fel a szervezetben vagy más, szerinte ártalmatlan oka is lehet a panaszoknak.

„Csodaszert” árultak a csalók (Fotó: police.hu)

A sarlatán bűnbandánál három településen – Érden, Budapesten és Fóton – csaptak le, ahol a bizonyítékok mellett a nyomozók több mint 100 millió forint értékű vagyont, készpénzt, járműveket, bankszámlákat és ingatlanokat helyeztek zár alá. A hét gyanúsított ellen emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése és kuruzslás miatt indult eljárás.