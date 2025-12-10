RETRO RÁDIÓ

Vilmos herceg hajléktalanokon segít: "Egyértelmű, hogy őszintén törődik az emberekkel"

A walesi herceg kedvességéről és odaadásáról zeng a világsajtó.

Nemrégiben Vilmos herceg látogatást tett a Centrepoint hajléktalanokat segítő jótékonysági szervezet új, kelet-londoni irodáiban, hogy megünnepelje húszéves védnökségét, és többek között találkozott a szervezet által támogatott fiatalokkal is. 

alt=Vilmos herceggel kapcsolatban pozitívan nyilatkoztak az emberek
Vilmos herceggel kapcsolatban pozitívan nyilatkoztak az emberek / Fotó: AFP

Mindenki Vilmos herceg figyelmességéről beszél

Egy 23 éves nő, Ellie még 17 évesen vált hajléktalanná, akkoriban a helyi önkormányzattól nem kapott segítséget, mielőtt a Centrepoint független lakhatási programjához fordult volna, amely megfizethető lakhatást kínál a 18–24 év közötti fiataloknak. Jelenleg a szervezet Peckhamben található, Reuben House nevű épületében él Dél-Londonban, amelyet Vilmos 2023 júniusában nyitott meg. A 23 éves Ellie-t és Vilmos herceget beszélgetés közben fotózták le a kedden megrendezett ünnepségen.

Csodálatos élmény volt találkozni Vilmossal. Nagyon kedves volt, és mindenkivel beszélgetni akart, ami igazán figyelmes gesztus. Idejött [a Centrepointhoz], és minden egyes emberhez külön odament, hogy valódi beszélgetést folytasson vele. Nagyon természetes a kapcsolatteremtési készsége, így teljesen komfortosan és magabiztosan éreztem magam, amikor vele beszéltem

- mesélt lelkesen Vilmosról a fiatal lány.

Beszéltem Vilmossal arról, milyen az élet azóta, hogy megnyitotta ezt az épületet, és hány embernek segít. Amint megemlítettem a Reuben House-t, rögtön emlékezett rá, és tudta, miről beszélek. Ez is azt mutatja, hogy őszintén törődik azzal, amit csinál – szerintem ez jó visszaigazolása a személyiségének. Érdekes, hogy most saját szemével láthatja annak az eredményeit, amit megnyitott. Azt mondta: ‘Nagyszerű látni, hogy most már teljes kapacitással működik, és azt teszi, amiért létrehozták – segít az embereknek.

- idézte fel Ellie.

Ellie a Centrepoint támogatásának köszönhetően, mára marketinges állást kapott, és állítja a program csodálatos. A 43 éves Vilmos a Centrepoint védnökeként eltöltött húsz évét ünnepelte a szervezet új irodáinak meglátogatásával - írja a The Mirror. 

Vilmos herceg a Centrepoint szervezetben tett látogatása az alábbiakban megtekinthető!

 

