Hónapok után először fotózták le együtt Vilmos herceg családját

Édes képek készültek Vilmos herceg és Katalin hercegné családjáról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06. 09:30
Vilmos herceg Katalin hercegné karácsony

György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg 6 hónap után először voltak együtt Katalin hercegné karácsonyi istentiszteletén. A királyi testvérek rendszeresen részt vesznek az éves ünnepségen, de az utóbbi időben nem sok közös kép készült Vilmos herceg gyerekeiről.

Vilmos herceg családja együtt vett részt a karácsonyi ünnepségen
Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekei együtt jelentek meg az ünnepségen     Fotó: i-Images / Pool /  Northfoto

György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg június óta először jelentek meg együtt a nyilvánosság előtt az édesanyjuk által szervezett karácsonyi istentiszteleten a londoni Westminster-apátságban.

A királyi trió december 5-én, pénteken jelent meg újra a kamerák előtt. A gyerekek Vilmos herceggel érkeztek, mivel Katalin hercegné már korán ott volt az eseményen, hogy üdvözölje a vendégeket, a fellépőket és az önkénteseket a szertartás kezdete előtt.

A királyi család tagja összeöltöztek és sötétkék és zöld elegáns ruhában jelentek meg. György herceg nyakkendője passzolt anyja zöld kabátjához. A 7 éves Lajos herceg és a 12 éves György herceg apjukhoz illő öltönyben mutatkoztak, míg a 10 éves Sarolta hercegnő egy sötétkék ruhát viselt.

A szertartáson a három gyermek csatlakozott a gyülekezethez, és meggyújtott gyertyákat tartva énekeltek. Az esemény ritka kiruccanás fiatal hercegek és hercegnő számára, mivel ez az első közös nyilvános megjelenésük a júniusi Trooping the Colour óta.

A királyi testvérek nem először vesznek részt a karácsonyi eseményen. György herceg és Sarolta hercegnő először 2022-ben csatlakozott, míg Lajos herceg a következő évben debütált a karácsonyi istentiszteleten, és azóta mindannyian minden évben részt vesznek rajta.

A 43 éves walesi hercegnő 2021-ben vezette az első istentiszteletet, hogy megköszönje az Egyesült Királyság azon tagjainak a munkásságát, akik a koronavírus-járvány idején dolgoztak. Az ünnepi karácsonyi koncert azóta minden évben hagyománnyá vált - írja a People.

 

