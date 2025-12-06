Hónapok után először fotózták le együtt Vilmos herceg családját

György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg 6 hónap után először voltak együtt Katalin hercegné karácsonyi istentiszteletén. A királyi testvérek rendszeresen részt vesznek az éves ünnepségen, de az utóbbi időben nem sok közös kép készült Vilmos herceg gyerekeiről.

Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekei együtt jelentek meg az ünnepségen Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Vilmos herceg családja együtt vett részt a karácsonyi ünnepségen

György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg június óta először jelentek meg együtt a nyilvánosság előtt az édesanyjuk által szervezett karácsonyi istentiszteleten a londoni Westminster-apátságban.

A királyi trió december 5-én, pénteken jelent meg újra a kamerák előtt. A gyerekek Vilmos herceggel érkeztek, mivel Katalin hercegné már korán ott volt az eseményen, hogy üdvözölje a vendégeket, a fellépőket és az önkénteseket a szertartás kezdete előtt.

A királyi család tagja összeöltöztek és sötétkék és zöld elegáns ruhában jelentek meg. György herceg nyakkendője passzolt anyja zöld kabátjához. A 7 éves Lajos herceg és a 12 éves György herceg apjukhoz illő öltönyben mutatkoztak, míg a 10 éves Sarolta hercegnő egy sötétkék ruhát viselt.

A szertartáson a három gyermek csatlakozott a gyülekezethez, és meggyújtott gyertyákat tartva énekeltek. Az esemény ritka kiruccanás fiatal hercegek és hercegnő számára, mivel ez az első közös nyilvános megjelenésük a júniusi Trooping the Colour óta.

A királyi testvérek nem először vesznek részt a karácsonyi eseményen. György herceg és Sarolta hercegnő először 2022-ben csatlakozott, míg Lajos herceg a következő évben debütált a karácsonyi istentiszteleten, és azóta mindannyian minden évben részt vesznek rajta.

A 43 éves walesi hercegnő 2021-ben vezette az első istentiszteletet, hogy megköszönje az Egyesült Királyság azon tagjainak a munkásságát, akik a koronavírus-járvány idején dolgoztak. Az ünnepi karácsonyi koncert azóta minden évben hagyománnyá vált - írja a People.