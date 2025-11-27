„Minden átlagos férfi mögött egy nála jobb feleség áll” - Vilmos herceg a támogató párkapcsolatról vallott

Vilmos herceg nemrégiben látogatott el egy ifjúsági központba, ahol meglepő őszinteséggel vallott egy beszélgetés során az immár 14. éve tartó házasságáról, és arról, hogy mennyire fontos a támogató társ egy párkapcsolatban. A herceg az észak-walesi Mochdre településen működő Youth Shedz alapítójával, Scott Jenkinsonnal és feleségével, Siannel beszélgetett a párkapcsolatok egészséges működéséről és a gyerekek jövőjéről.

Vilmos herceg meglepő őszinteséggel vallott Katalinnal való házasságáról és a támogató kapcsolat fontosságáról / Fotó: Anadolu via AFP

Vilmos herceg látogatása nagy siker volt a gyerekek között

A herceg Észak-Walesbe látogatott a Youth Shedz nevű ifjúsági központba, amely fiataloknak ad segítséget nehéz élethelyzetekben, mint például hajléktalanság és zaklatás esetében. Scott Jenkinson, a központ alapítója, és felesége, Sian mutatták be Vilmosnak a heti programokat, mint a főzés, videojáték, podcastkészítés és 3D nyomtatás. Az alapító hangsúlyozta, hogy a felesége támogatása meghatározó volt életének minden területén, hiszen korábban heroinfüggőséggel küzdött és hajléktalanná vált.

Ez az. Minden átlagos férfi mögött egy nála jobb feleség áll

- helyeselt Vilmos.

Vilmos herceg fontosnak tartotta kiemelni, hogy a gyerekek ne a képernyők előtt legyenek, ami negatív hatással van a családi kapcsolatokra, ezért az étkezések során a telefonokat mellőzni érdemes. A herceg szerint az alapok, a közösség és a támogató kapcsolatok létfontosságúak a fiatalok életében.

A gyerekek beszéltek neki arról is, hogyan segítik a csoportok az elmagányosodás leküzdését. Vilmos arra is rákérdezett, hogy mi okozza az iskolai nehézségeket, például zaj vagy túl sok ember az osztályban - írja a DailyMail.

Vilmos dicsérte a központ közösségépítő szerepét, sőt fontosnak tartotta kiemelni, hogy a jó alapok és a támogató kapcsolatok később biztos alapot fognak adni a gyerekek életében.

