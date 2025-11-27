RETRO RÁDIÓ

„Minden átlagos férfi mögött egy nála jobb feleség áll” - Vilmos herceg a támogató párkapcsolatról vallott

Jelentős látogatáson vett részt a walesi herceg.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.27. 16:00
királyi család jótékonyság Vilmos herceg

Vilmos herceg nemrégiben látogatott el egy ifjúsági központba, ahol meglepő őszinteséggel vallott egy beszélgetés során az immár 14. éve tartó házasságáról, és arról, hogy mennyire fontos a támogató társ egy párkapcsolatban. A herceg az észak-walesi Mochdre településen működő Youth Shedz alapítójával,  Scott Jenkinsonnal és feleségével, Siannel beszélgetett a párkapcsolatok egészséges működéséről és a gyerekek jövőjéről.

alt=Vilmos herceg meglepő őszinteséggel vallott Katalinnal való házasságáról és a támogató kapcsolat fontosságáról
Vilmos herceg meglepő őszinteséggel vallott Katalinnal való házasságáról és a támogató kapcsolat fontosságáról / Fotó: Anadolu via AFP

Vilmos herceg látogatása nagy siker volt a gyerekek között

A herceg Észak-Walesbe látogatott a Youth Shedz nevű ifjúsági központba, amely fiataloknak ad segítséget nehéz élethelyzetekben, mint például hajléktalanság és zaklatás esetében. Scott Jenkinson, a központ alapítója, és felesége, Sian mutatták be Vilmosnak a heti programokat, mint a főzés, videojáték, podcastkészítés és 3D nyomtatás. Az alapító hangsúlyozta, hogy a felesége támogatása meghatározó volt életének minden területén, hiszen korábban heroinfüggőséggel küzdött és hajléktalanná vált.

Ez az. Minden átlagos férfi mögött egy nála jobb feleség áll

- helyeselt Vilmos.

Vilmos herceg fontosnak tartotta kiemelni, hogy a gyerekek ne a képernyők előtt legyenek, ami negatív hatással van a családi kapcsolatokra, ezért az étkezések során a telefonokat mellőzni érdemes. A herceg szerint az alapok, a közösség és a támogató kapcsolatok létfontosságúak a fiatalok életében. 

A gyerekek beszéltek neki arról is, hogyan segítik a csoportok az elmagányosodás leküzdését. Vilmos arra is rákérdezett, hogy mi okozza az iskolai nehézségeket, például zaj vagy túl sok ember az osztályban - írja a DailyMail

Vilmos dicsérte a központ közösségépítő szerepét, sőt fontosnak tartotta kiemelni, hogy a jó alapok és a támogató kapcsolatok később biztos alapot fognak adni a gyerekek életében. 

Bővebb információért kattints az alábbi videóra!

 

