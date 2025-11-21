RETRO RÁDIÓ

„Anyától anyának” - rákbetegségük tapasztalata hozta össze Katalin hercegnét és a népszerű énekesnőt

Jesse J meghatóan nyilatkozott. "Anyától anyának", csak át akarta ölelni Katalin hercegnét, aki ugyanazon ment keresztül, mint ő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.21. 09:30
rák Jessie J Katalin hercegné énekesnő ölelés

Katalin hercegné és a népszerű popénekes, Jessie J a rákbetegségük közös tapasztalata miatt kerültek közelebb egymáshoz – közölte a People. Egy ölelés, amiben minden benne van. "Anyától anyának..."

"Anyától anyának" - közös rákbetegségük tapasztalata hozta össze Kate Middletont és Jesse J-t
"Anyától anyának" - közös rákbetegségük tapasztalata hozta össze Katalin hercegné és Jesse J-t Fotó: AFP

A 43 éves hercegné és a 37 éves énekesnő különleges pillanatot osztott meg november 19-én, a londoni Royal Albert-ben tartott Royal Variety Performance alatt. Katalin megölelte Jessie J-t, aki később elárulta, hogy az ölelés oka a rákbetegséggel kapcsolatos közös élményük volt.

Anyától anyának, aki nemrég esett át a rákon, egyszerűen csak meg akartam ölelni

— magyarázta Jessie J, majd hozzátette:

Mindketten elismertük, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, különösen akkor, ha valaki mindezen a nyilvánosság előtt megy keresztül

A Royal Variety Performance különösen fontos esemény volt Katalin hercegné és férje, Vilmos herceg számára is, hiszen ez volt az első vörös szőnyeges megjelenésük két év után. Katalin ugyanis 2024-ben visszavonult a nyilvános szereplések java részétől, miközben rákkezelésen esett át.

Jesse J idén júniusban hozta nyilvánosságra, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála, és szeretné „nyíltan megosztani” a tapasztalatait a rajongóival. A kettős masztektómiájáról is beszámolt a közösségi médiában. Később bejelentette, hogy egy második műtét is vár rá, amely miatt elhalasztotta őszi turnéját — az operációt azonban később ismét elhalasztották.

„Anyától anyának” - közös rákbetegségük tapasztalata hozta össze Katalin hercegnét és Jesse J-t

Közben Katalin hercegné is fontos mérföldkőhöz érkezett: először mondott nyilvános beszédet azóta, hogy 2024 márciusában nyilvánosságra hozta rákdiagnózisát. Beszédében utalt is a kezelésére, és megköszönte azoknak, akik tartották a frontot helyette.

A walesi hercegné március 22-én egy személyes videóban árulta el, hogy megelőző kemoterápián esik át. A hír hetek találgatása után érkezett, miután januárban tervezett hasi műtéten esett át.

2024 szeptemberében Katalin bejelentette, hogy befejezte a kemoterápiát.

 

