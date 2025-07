Forrásvízbe szeméthegyet? Zöldövezeti forrás mellé tervez hulladékdepót a Kiss László vezette óbudai baloldal

A bizottság javaslata az lett volna, hogy vonják vissza a terület zöldparki besorolását és tegyék lehetővé a szemét ideiglenes tárolását. Bár most ezt a javaslatot nem fogadták el, Kozma figyelmeztet: bármikor visszahozhatják új formában, trükkös módosításokkal.

A szóban forgó terület 3000 négyzetméter, közvetlenül az Attila-forrás mellett helyezkedik el. Ráadásul a forrásnak hivatalosan is van egy 200 négyzetméteres védősávja, amit a tervezett lerakóval nem biztos, hogy betartanának.

Korábban is próbálkoztak itt hulladékot lerakni, akkor elszállították. Mivel nem akarnak pénzt költeni a hulladék elszállítására, átdepóznák ide az ezüsthegyi hulladékot. Őri László még azt is elismerte az ülésen, ahogy a videóban is hallható, hogy ez a hely később háztartási hulladék lerakására is jó lesz az önkormányzatnak.

Kozma János hozzátette: a Barát-patak környékén már most is egyre több a patkányészlelés. Ha a terület hivatalosan is lerakóvá válik, a helyzet csak tovább romlik. Pedig lenne más megoldás is. A képviselő szerint létezik olyan rekultivált terület, amely alkalmasabb lenne ilyen célra, ha mindenképp a kerületben akarnák tárolni a hulladékot. Kihangsúlyozta: ne közvetlenül a forrás mellett, ne zöldövezetben és ne lakók kárára.

A terv hírére a környéken élők is felháborodtak, többen attól tartanak, hogy a lerakott szemét:

bűzt, fertőzést és rágcsálókat hoz a környékre

értékteleníti az ingatlanokat

és végérvényesen tönkreteszi a zöldterületet

Azt hinné az ember, hogy a zöldövezet szent, hogy anno Bús Balázs idejében parkerdő, “ZP-övezeti” besorolást kapott terület nem azért van, hogy hulladéktelep legyen az Ezüsthegyről elszállítandó szeméthegyekből

- fakadt ki Kozma János.

De Óbudán és Békásmegyeren, ahol a „zöld fenntarthatóság” csak frázisok és plakátszlogenek, a valóság egészen más: mert a hamis, kamu balzöldek épp most készülnek feláldozni egy természetvédelmi forrást, ZP jelű övezetet, a hulladékpolitikai önkényeik oltárán. Kiss László és Őri László – ez a két név lassan egyet jelent azzal, amit a közéletből rég ki kellett volna már irtani és kisöpörni

– tette hozzá.