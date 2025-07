DK-s nyári "ajándékcsomag" a Római-parton: ömlik a fertőző szennyvíz a strandolók nyakába

Kiss László Óbuda börtönt is megjárt DK-s polgármestere még 2020-ban kótyavetyélte el azt az egyetlen alkalmas telket, amire a Fővárosi Csatornázási Művek az új záportározót építtethette volna. A záportározó megoldást jelenthetett volna a szennyvíz problémájára. Ám ez a hajó akkor elúszott. Az eredmény: hosszú távon is maradnak a kaotikus, egészségtelen állapotok. Azaz a Római-parti Plázs fölött továbbra is a Dunába ömlik a fekália, amelyet aztán a szabad strand irányába hord az ár. Ráadásul ilyenkor tilos lenne a fürdőzés. Gyepes Ádám Óbuda fideszes képviselője szerint erről nem tájékoztatja az önfeledt fürdőzőket a priuszos Kiss vezette önkormányzat.

Római-part: Szentkirályi Alexandra frakcióvezetőt Gyepes Ádám kerületi fideszes képviselő tájékoztatja a részletekről / Fotó: Szecsődi Balázs

Római-part: egy eső, és túlfolyik a hígított fekália

Szentkirályi Alexandrát, fővárosi fideszes frakcióvezetőt a strandszezon megkezdése előtt Gyepes Ádám Óbuda fideszes képviselője tájékoztatta arról, hogy elég egy kis eső, és máris túlfolyik a hígított fekália, és a Duna éppen a szabad strand irányába viszi a szennylét.

Elhinni sem akarom, hogy a kerületi önkormányzat felelőtlensége miatt, ennek a problémának a megoldása évtizedekig ellehetetlenült a Pünkösdfürdő utcai telek elherdálásával

– véleményezte a helyzetet Szentkirályi Alexandra fővárosi fideszes frakcióvezető, miután kerületbejáráson vett részt a budai városrészben. Bár minden eszközt megragadtak, hogy tájékoztassák a fürdőzőket: veszélyes lesz a vízben tartózkodás, ennél többet akkor nem tudtak tenni. A döntés, a korrupciós ügyei miatt a börtönt is megjárt DK-s polgármester, Kiss László kezében van, aki a megoldás keresése helyett inkább hazardírozik az emberek egészségével.

Most a strandszezonban a helyzet és a polgármester hozzáállása semmit sem változott. Gyepes Ádám fideszes képviselő évek óta foglalkozik a témával. Sajnos a polgármester magánkézbe adta el azt a területet, ahova egy záportározó épülhetett volna, ami pufferzónaként az eső miatti túlfolyáskor feltartóztathatta volna a szennyvizet. Kiss László ezeket a szempontokat nem mérlegelte akkor, csak a hasznát nézte. A börtönt is megjárt polgármester azóta sem hajlandó foglalkozni a kérdéssel. Úgy tesz, mintha mi sem történt volna.

Nem tesz semmit, mert az a tévedésének a beismerése lenne. Csakhogy ezzel ténylegesen súlyos betegségekkel fenyegeti az embereket

- nyilatkozta Gyepes Ádám Óbuda fideszes képviselője a Metropolnak.