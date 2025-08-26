Brutális baleset a X. kerületben! Három autó karambolozott

Rohantak a tűzoltók. Forgalmi akadály van az úton.
Három gépkocsi ütközött össze a X. kerületi Vajda Péter utca elején, a Fertő utcához közeli szakaszon - írja a katasztrófavédelem. A fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek ki a helyszínre, ahol a karambolos járművek miatt forgalmi akadály alakult ki.
