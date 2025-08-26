RETRO RÁDIÓ

Ezt ne hagyd ki! Ingyenesen vehetők igénybe a BKK járatai az állatkerti jegyekkel

Mutatjuk, mit kell tudni az Állatkertek éjszakájáról!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.26. 18:45
Módosítva: 2025.08.26. 18:56
Fővárosi Állat-és Növénykert rendezvény Budapest

Az idén először az oda- és hazautazásra is díjmentesen vehetők igénybe a BKK járatai pénteken az Állatkertek éjszakáján, a Fővárosi Állat-és Növénykertbe váltott belépőjegyekkel - írja az MTI.

állatkert, zsiráf
Mutatjuk mit kell tudni az Állatkertek éjszakájáról! Fotó: Alexander Ross /  unsplash.com – Képünk illusztráció

A rendezvény központi témája a Városi vadon lesz, amely bemutatja, hogyan élnek a vadon élő állatok a városi környezetben, hogyan kerülhetünk kapcsolatba velük, és hogyan lehet csökkenteni az ember-állat konfliktusokat - olvasható a Budapesti Közlekedési Központ MTI-hez eljutatott keddi közleményében.

Idén először az eseményre váltott belépőjegyekkel 18 órától másnap hajnali egy óráig díjmentesen használhatók a BKK járatai, valamint Budapest közigazgatási határán belül a környéki autóbusz- és HÉV-járatok. Péntekről szombatra virradóan az M1-es metró (kisföldalatti) 0 óra 45 percig közlekedik, az utolsó járat 0 óra 32 perckor indul a Mexikói útról - írták.

Az Állatkertek éjszakáján a Fővárosi Állat-és Növénykert ismeretterjesztő előadásokkal, élményprogramokkal, köztük fóka- és elefánttréninggel, valamint cápás búvárbemutatóval is készül. A programban szerepelnek többek között tűzzsonglőrök, valamint LED-show, Vurstli körhintával, planetáriumi előadások és kézműves foglalkozások. Az est folyamán nyitva tart a Japánkert és a Pálmaház is.

Az országos rendezvényhez idén 11 állatkert és vadaspark csatlakozott: a Fővárosi Állat- és Növénykerten kívül

  • a Budakeszi Vadasparkban, a Jászberényi Állat- és Növénykertben, 
  • a Kecskeméti Vadaskertben, a Miskolci Állatkertben, 
  • a Debreceni Állatkertben, 
  • a Pécsi Állatkertben, 
  • a Veszprémi Állatkertben, 
  • a Xantus János Állatkertben, 
  • a Veresegyházi Medveotthonban és a Tisza-tavi Ökocentrumban várják különleges esti programokkal a látogatókat.

 

