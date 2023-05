Így változott egymás mellett Gömöri András Máté és Polyák Lilla hét év alatt

2016-ban sokan felvonták a szemöldöküket, látva a hírt: az Operett két sztárja, Polyák Lilla és Gömöri András Máté összejött! A kritikus kommentelők nem jósoltak nagy jövőt a párosnak, Lilla ugyanis 16 évvel idősebb Máténál. Ők rácáfoltak az utálkozókra, az erőemelésben is jeleskedő Máté egy kedves, akkor és most képet osztott meg közösségi oldalán.

A kommentelők mostanra megenyhültek irányukba, többen megjegyezték, hogy gyönyörű párt alkotnak, különösen Lilla fiatalosságát méltatták:

„GAM! Azért rajtad látszik az elmúlt 7 év. Lillán semmi változás sincs.”, „Máté, lassíts, öregszel!” – froclizták a 30 éves színészt, aki 2018 nyarán vette feleségül a meseszép színésznőt.

Lillának már van két nagy gyermeke Homonnay Zsolttal való házasságából: Zsombor 19, Bulcsú 16 éves. A színésznő idén lett 47 éves, s úgy tudni, az idén 31 éves Mátéval még nem mondtak le a közös gyermek gondolatáról sem.

Addig is közös kutyájukat gyerekükként szeretik, s felrúgták az örök szabályt is, hogy az eb nem mehet fel az ágyra…

Lilla és Máté között kétségtelenül működik a kémia, fiatalos lendületük és humoruk áthidalja a korkülönbséget. Lillát örök bohókás lendülete fiatalítja, Mátén pedig a bajusz öregít kicsit.

Máté a színészkedés mellett erőemelőként is szépen teljesít a magyar válogatott színeiben. Lilla maximálisan támogatja a sportban is és nem bánja, ha szigorú kalóriaszámlálás mellett kell ételt készítenie párjának.

A súlyok emelgetése iránti szenvedélye Lillára is átragadt, elképesztő súlyokat mozgat meg a vékony anyuka.

De Lilla kisebbik fia, Bulcsú is beszállt a családi „buliba”, ő is vasat ragadott, Máté pedig büszkébb nem is lehetne a fiának nevezett tinire.