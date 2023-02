„Nem biztos, hogy ez valaha meg fog történni” – kisbabát szeretne a 47 éves Polyák Lilla

Polyák Lilla és Gömöri András Máté szerelme közel hét éve töretlen, kapcsolatuk példaként is állhatna sokak előtt. A sztárpár olyannyira egy hullámhosszon van, hogy a színésznő Máté hatására az erőemelésbe is belekezdett, s mint kiderült, komoly terveik vannak a jövőt illetően is. Lilla ugyanis elárulta, nem tettek le a gyermekvállalásról párjával, s bár tudja kevés a valószínűsége a dolognak, nem szeretne stresszelni a témán. Főként azért, mert már két fiú büszke édesanyja, akik tiszta szívből szeretik Mátét, ahogy a színész is őket.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté nem mondott lett a közös gyermekről Fotó: Ripost

„Abban maradtunk, hogy tőlem szeretne, de nem szeretne mindenáron. Viszonylag kevés az esélye, hogy összejön együtt, valljuk be. Nem lehetetlen, de azt fel kellett dolgoznunk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez valaha meg fog történni. Viszont kapott két olyan fiút, akiket most már hét éve nevel, és azt hiszem, mindkét fiú azt mondja, Máté „egy rész apa” az ő életükben. (…) Lehet, (…) azt kell megtanulni ebben az életben, hogy nem a vér számít, és nem attól van gyereked, hogy az vér szerint a tiéd-e, hanem hogy mi munkát tettél bele” – mondta a Palikék Világa by Manna műsorában Lilla, aki hozzátette, tudja, hogy a mai napig foglalkoztatja az embereket a 16 év korkülönbség, ami Máté és közte van. Nem titkolja, nagyon bántotta az elején a dolog, de mára már sikerült elengednie.

Annyira elfáradtam benne, nagyon… Az elején rettenetesen bántott, mert nem vagyok olyan alkat, soha nem volt fiatalabb partnerem, nem is gondoltam, hogy valaha lesz. (…) Ha egyszer is szembejött volna a létezésünkben a korkülönbség, nem tudtuk volna működtetni

– tette hozzá a színésznő.