Polgár Kriszta bebizonyította: Murphy törvénye a mobilos generációra is érvényes

Mindig vicces, ha egy, a rohanó hétköznapokban fel sem tűnt, de kiemelve valójában kifejezetten mókás és nagyon is jellemző helyzettel szembesítik az embert. Így tett friss Instagram-bejegyzésében az egykori szépségkirálynő, ma már három gyermekes édesanya, Polgár Kriszta is, aki megmutatta, mi történik akkor, ha vezetés közben, kvázi unaloműzésként megpróbáltunk több ismerősünkkel is mobilon beszélni, de nem jártunk sikerrel.

Fotó: Schumy Csaba +36309645813

Nos, a lelkiismeretes ismerősök általában amint tudják, visszahívják az embert. Igaz, a Murphy-féle, „ami elromolhat, az el is romlik” mottójú bölcsesség ebben az esetben is érvényes. Vagyis, a keresett ismerősök akkor csörögnek ránk, ráadásul általában zsinórban, amikor már célba értünk és nem érünk rá...

Nézd meg, és nevess te is Polgár Kriszta videóján!