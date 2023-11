Mobilra költöznek az igazolványaink, az aláírás és az ügyintézés: jön a DÁP mobilalkalmazás, jegyezd meg ezt a szót

Elkészült a DÁP (Digitális Állampolgárság Program) kódexe, még péntek este közzétesszük társadalmi egyeztetésre a digitális állampolgárságról szóló törvényt, ami a jövő héten az Országgyűlés elé kerül – mondta el Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője egy háttérbeszélgetésen. Ezzel Európa élvonalába kerülünk, forradalmi változások jönnek az ügyintézésben, jóval könnyebb lesz mindent elintézni.

Hamarosan a mobiltelefonnal igazolhatjuk a személyazonosságunkat, és mindent elintézhetünk a mobilon, ráadásul úgy, hogy az állam „proaktív” lesz: a mobilapplikáció figyelmeztet a lejáró határidőkre.

Az ügyintézéshez nem kell majd szkennelgetni papírokat, hanem egy gombnyomással elküldhetjük őket a mobillal, azonnal elektronikusan fizetni lehet, és az elektronikus aláírás is egyszerű lesz. Könnyebb lesz az „életeseményen alapuló” ügyintézés is: ha például el akarjuk adni a kocsinkat, a folyamat a mobilunkon keresztül is mehet, és nem az államtól kell kérni az igazolásokat, hanem az állam intézi, beszerzi a dokumentumokat a felhatalmazásunkkal.

Mindehhez egy egyszerű mobilalkalmazást fejlesztenek ki: a DÁP applikációt (DÁP: Digitális Állampolgárság Program). Ezt mindenki letöltheti majd, majd egy azonosítási, regisztrációs folyamat után ezen keresztül intézhetjük ügyeinket.

A DÁP alkalmazás tartalmazni fog egy elektronikus irattárcát is: nem kell majd személyi, jogsi, a rendőrnél vagy a dohányboltban a mobillal is igazolhatjuk majd magunkat.

Minden hivatalos ügyet elintézhetünk a mobillal – Fotó: smartdiszkont.hu

Ez nem lesz kötelező – természetesen enélkül is lehet majd ügyeket intézni, de aki akarja, letölti a DÁP appot, és sokkal egyszerűbb lesz az élete.

Az idősek adhatnak majd felhatalmazást hozzátartozóiknak, a 18 év alattiak pedig szintén kapnak DÁP-kódot, de helyettük a jogképességük hiánya miatt majd a jogképes hozzátartozóik járhatnak el.

A kormany.hu oldalon már pénteken közzéteszik a DÁP-kódexet, amely jövő héten a parlament elé kerül. Alaptörvény-módosítás is lesz az ügyben, amely kimondja: Magyarországon az ügyek digitális intézése elsőbbséget élvez, melyhez az állam meghatározott körben kezeli az adatainkat.

2024 elején elindul a DÁP alkalmazás tesztüzeme több tízezer önkéntessel, 2024 szeptemberében pedig már a leggyakoribb ügyekre lehetővé teszik az alkalmazást: az igazoltatás, dokumentumok letöltése már jövőre lehetséges lesz. Jövőre csak néhány százezer „ügyféllel”, vagyis az appot letöltő állampolgárral számol a kormányzat, de a tervek szerint 2025-ben már szintet lépnek, akár 2-3 millió fő is használhatja már – miközben egyre bővül a DÁP-on keresztül intézhető ügyek köre. 2025-ben a tervek szerint már minden közigazgatási ügyet el lehet majd intézni a mobilon keresztül is, és elindul a piaci szolgáltatások köre is a bankokkal, biztosítókkal.

2026 belép a rendszerbe az e-posta is: minden hivatalos levél, értesítés megérkezik a DÁP-ba is, és ekkor kézbesítettnek lesz tekinthető. Ekkor már a közműszámlákat is lehet majd fizetni az appon keresztül, mint ahogy például a garanciajegyeket is letölthetjük ide, nem kell elrakni otthon és a fiókban keresgélni...

Az állam, a közműcégek, a bankok, a távközlési cégek számára kötelező lesz biztosítani a DÁP-on keresztül az ügyintézés lehetőségét.

A mobilon lévő digitális irattárca lehetővé teszi, hogy minden igazolványunk fönn legyen – elég lesz egyetlen, akár az útlevél, aminek a segítségével a regisztrációnál igazoljuk magunkat. Az igazolványokra, beleértve a horgászengedélyt, a fegyvertartásit stb. már nem lesz szükség. A rendszer határokon átnyúló lesz az Európai Unió országain belül, így az egész EU-ra érvényes.

És mi van, ha eltörik a mobil? Át lehet tenni másik mobilra, működik laptopról is – a lényeg az, hogy a letöltés után egy regisztrációs folyamattal aktiválja valaki. Ha ezt egyszer már megtette, több eszközre is telepítheti, csak az azonosítási folyamatot kell végigcsinálnia. A regisztrációhoz az a kép is jó lesz, amit a telefon készít az ügyfél – nem kell bemenni fotózkodni az okmányirodába...

A cél az, hogy végre ügyfél alapon gondolkodunk, ne csak az állam ügyintézése legyen könnyebb, hanem az állampolgároké is

– hangsúlyozta Rogán Antal.