A Nagy Duett: Erre várt az ország, Hajós András nyilvánosan bocsánatot kért

Vasárnap este immár negyedik élő show-jával tért vissza A Nagy Duett. Mint mindig, most is a két műsorvezető, Liptai Claudia és Till Attila nyitotta meg az estet, akik ezúttal a One Night Only című dalt adták elő.

Liptai Claudia és Till Attila / Fotó: Mate Krisztian

Ezt követően a zsűri tagjai - Hajós András, Kasza Tibor, Szabó Zsófi és Horváth Tomi -, ragadták magukhoz a szót. Kasza Tibor például elárulta, hogy már az egyik versenyzővel, Aurélióval álmodik.

Kíváncsi vagyok, hogy Aurélio még hova tud eljutni, tud-e ettől rosszabb lenni

- jelentette be Kasza Tibi.