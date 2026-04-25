RETRO RÁDIÓ

Kiderülhet az igazság: időutazó tűnt fel Mike Tyson egyik bokszmérkőzésén

Egy 1995-ös bokszmeccs felvétele újra felrobbantotta az internetet: a nézők szerint egy okostelefonozó időutazó bukkant fel a tömegben. De vajon tényleg a jövőből érkezett valaki?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.25. 19:30
Évtizedekkel később is lázban tartja a rajongókat Mike Tyson legendás visszatérő mérkőzése, amelyet 1995-ben vívott Peter McNeeley ellen. A Las Vegas-i összecsapás már önmagában is emlékezetes volt, hiszen Tyson három év börtön után lépett újra ringbe – de nem a meccs történései, hanem a közben elkapott időutazó borzolja továbbra is a kedélyeket.

Időutazót láttak a bokszmérkőzésen
Fotó: Metropol

A találkozó villámgyorsan véget ért: McNeeley alig másfél perc alatt kétszer is padlóra került, majd menedzsere a ringbe lépve vetett véget a küzdelemnek. A hivatalos eredmény kizárás lett – de a történet itt nem ért véget. A figyelmes nézők ugyanis valami egészen furcsát szúrtak ki a közönség soraiban.

Az egyik felvételen egy férfi látható, aki mintha egy modern okostelefonnal készítene felvételt – jóval azelőtt, hogy ezek az eszközök egyáltalán léteztek volna. A jelenet azóta is újra és újra felbukkan az interneten, és minden alkalommal beindítja az összeesküvés-elméleteket. Sokan úgy vélik, ez bizonyíték lehet az időutazásra.

Ez egy időutazó egy Mike Tyson-meccsen!

– írta egy felhasználó a Redditen, ahol a klip újra vírusszerűen terjedt.

Mások inkább humorral kezelték a helyzetet: volt, aki azt viccelte, hogy „1995-ben még mindenki lovas kocsival járt”, így a modern eszköz csak még abszurdabbá teszi az egészet.

A valóság azonban – ahogy az lenni szokott – jóval prózaibb.

Nem is időutazó volt?

Les Trent televíziós műsorvezető szerint a rejtélyes eszköz nem más, mint egy korai kézi videókamera, egy úgynevezett Dycam Logitech modell, amely már a 90-es évek közepén is létezett. Bár formája ma már szokatlannak tűnhet, akkoriban ez kifejezetten modern technológiának számított – írja az msn.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
