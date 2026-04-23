Sokkoló felvétel: több ezer évet utazott az időben a férfi, hogy ezt a képet megmutassa nekünk

Újabb hajmeresztő történet tartja lázban az internetet: egy magát időutazónak nevező férfi azt állítja, hogy a jövőből tért vissza – méghozzá nem is akármelyikből, hanem az i. sz. 6000-ből. A sztorit egy furcsa, sejtelmes videó robbantotta be, amelyben az arcát eltakaró, eltorzított hangon beszélő férfi egy újságíróval találkozik egy titkos helyszínen.

Az időutazó szerint a mesterséges intelligencia fogja uralni a világot

A férfi szerint a 90-es években egy titkos program részeként embereket küldtek a jövőbe – és ő is ezek közé tartozott. Állítása szerint a jövő világa teljesen átformálódott: az egészségügy, a kormányzás és a technológia olyan szintre fejlődött, hogy a mai élet „primitívnek” tűnik hozzá képest.

Sőt, még ennél is tovább megy: azt mondja, az emberiség békében él egy mesterséges intelligencia által irányított rendszerben, amely nem elnyomó, hanem együttérző vezetőként működik.

Az időutazó be is bizonyította, hogy járt a jövőben

A történet egyik kulcseleme egy fotó, amely állítólag a jövő egyik városát ábrázolja. A gond csak az, hogy a kép annyira elmosódott, hogy inkább egy impresszionista festményre hasonlít, mintsem futurisztikus metropoliszra.

A férfi erre is magyarázattal szolgál: szerinte az időutazás során a képek – és más tárgyak is – torzulnak.

Tudom, hogy sokan nem hisznek nekem, és ezt megértem. Én sem hinném el, ha valaki más mondaná

– mondja a videóban. Állítása szerint nem akar senkit megtéveszteni, csak figyelmeztetni szeretné az embereket arra, merre tart a világ.

A férfi szerint a jövőben megszűnnek a mai problémák: nincs túlzsúfoltság, mert az emberek képesek lesznek fizikailag összemenni egy fejlett technológia segítségével. Ez az elképzelés erősen emlékeztet a Kicsinyítés című filmre, amely hasonló koncepcióval játszik el.

A történet egy ponton váratlanul érzelmi fordulatot vesz: az állítólagos időutazó elcsukló hangon beszél arról, hogy egy barátját a jövőben kellett hagynia.

Tudom, hogy jó helyen van. A jövő egyfajta utópia… de amikor vissza akartunk jönni, ő már nem tudott

– mondja.

Csak még egyszer látni akartam.

És mikor derül ki az igazság?

A férfi szerint nem kell sokat várni: állítása alapján az időutazás létezését nyilvánosan is bejelentik majd – méghozzá már 2028-ban – írja az msn.