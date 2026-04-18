Fotó az 5000-es évből? Az időutazó szerint sötét jövő vár ránk

Az állítólagos időutazó, akit csak Edward néven ismerhetünk, ijesztő bepillantást engedett az emberiség sorsára. A férfi egy képet is mutatott, amely állítólag egy víz alá merült nagyváros életét ábrázolja, amelyről úgy gondolják, hogy Los Angeles, három évezreddel a jövőben.

Víz alá merült városról számolt be az időutazó férfi

Edward, akinek az arcát eltakarták és a hangját megváltoztatták kilétének védelme érdekében, ragaszkodik ahhoz, hogy 2004-ben részt vett egy titkos kísérletben. Ez tette lehetővé számára az időutazást, és azt állítja, hogy sikerült fényképes bizonyítékot szereznie az élményeiről.

Edward azt állította, hogy egy Los Angeles-i laboratóriumban dolgozott, amikor azt a megbízást kapta, hogy utazzon az időben és készítsen felvételeket.

Egy hatalmas faállványon álltam. Nem csak én, hanem a házak és természetesen az épületek is mind fából voltak. Aztán rájöttem, hogy ugyanaz a város volt, Los Angeles, csak víz alatt

- nyilatkozta a férfi.

Állítása szerint az emberek kénytelen voltak a hullámok alatt élni, miután a klímaváltozás miatt elolvadt a sarkvidéki jég.

Egy másik férfi, aki szintén azt állította, hogy ő egy időutazó, megdöbbentő jóslatokkal érkezett 2030-ból. A férfi, akit csak Noah néven ismerünk, kitartott amellett, hogy a jövőből érkezett, hogy elárulja a mai embereknek, mi vár rájuk, de ezzel saját magát is veszélybe sodorja.

Egy beszélgetés során az ausztrál rádiós műsorvezetőkkel, Kyle-lal és Jackie O-val, Noah megdöbbentő állítást tett: Martin Luther King Jr. egyetlen unokája, Yolanda Renee King lesz az Egyesült Államok elnöke 2030-ban.

Yolanda Renee King akkor 21 éves lesz, de a férfi állítása szerint elfogadnak egy új törvényt, amely lehetővé teszi, hogy fiatalabb személy is lehessen elnök. Jelenleg ugyanis az amerikai elnöknek 35 évesnek vagy annál idősebbnek kell lennie.

Yolanda Renee King ma 17 éves. Nevét nagynénje, Martin Luther King Jr. legidősebb lánya, Yolanda után kapta, aki amerikai aktivista volt és 2007-ben vesztette életét. A fiatal lány már bebizonyította, hogy nagyapja tehetségével rendelkezik a lenyűgöző beszédek megtartásában - számolt be róla a Daily Star.