„A szárazföld Atlantisza” - elveszett várost fedeztek fel

Cahokia a 13. században a mai Illinois területén virágzó mississippi-kultúra metropolisza volt, azonban a helyi lakosok már elhagyták, mielőtt Kolumbusz Kristóf partot ért volna Amerikában. Az Egyesült Államok Atlantisza számos titkot rejt.

„Teljesen árva, minden értelemben elveszett város” - Az Egyesült Államok Atlantisza ma is számos titkot rejt

Cahokia 1350-ben egy nyüzsgő városi központ volt a mai Mississippi területén, ahol annyi ember élt, mint Londonban és Párizsban. Aztán, jóval azelőtt, hogy Kolumbusz Kristóf elérte volna Amerika partjait, a hely őslakosai elhagyták a területet.

A település népessége 1100 körül érte el a csúcspontját, majd 1350-re a lakosság száma egyre csökkent, végül teljesen eltűnt. Cahokia történetei még az amerikai őslakosok néphagyományában és szájhagyományában sem szerepelnek. Azonban egy rendkívül fejlett településről van szó.

Az ott élők harmada nem Cahokiából, hanem máshonnan származott. A mezőgazdasági termelők, kereskedők, vadászok, fazekasok és művészek mellett a cahokiaiak városépítők is voltak, akik csillagászati elrendezéseket használtak fel egy 10-20 000 fős metropolisz, egy közterekkel és kézzel épített földhalmokkal rendelkező városközpont megépítéséhez.

Felfedeztek egy tömegsírt is, amelyben valószínűleg emberáldozatok nyugszanak. A holttestek többségében fiatal nők voltak, akiket megfojtottak vagy kivéreztettek. Négy férfit találtak, akiknek levágták a kezét, egy másik sírban pedig olyan férfiak maradványait találták meg, akiket agyonverték.

A spanyol felfedező, Hernando de Soto volt az első, aki 1540-ben felfedezte az akkor már elhagyatott Cahokiát. Thomas Emerson, az Illinois-i Egyetem antropológiaprofesszora szerint, mivel Cahokia egy árterületen épült, valószínűleg „zarándokvárosként” szolgált, ahol az összes mississippi-i összegyűlhetett vallási szertartásokra.

Amikor 1961-ben megkezdődtek az ásatások, a tudósok művészi kő- és kerámiafigurákat, valamint egy kis rézműhelyt is felfedeztek. Mivel Cahokia soha nem volt háború vagy invázió tárgya, amit a fegyverek hiánya is bizonyít, úgy tűnik, hogy az erőszak belülről eredt. Azonban ezzel vannak kutatók, akik nem értenek egyet ezzel, ugyanis a várost biztosan fenyegette valami, mivel 1175 és 1275 között háromszor építették újjá. Cahokia azonban még számtalan titkot rejthet, amit a régészeknek fel kell fedezniük - számolt be róla a Daily Star.