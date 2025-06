Sokkoló fotók a Római-partról: bujkáló hajléktalanok, szétvert vécék, szemét mindenhol

Az egyik alpolgármester, Béres András baloldali képviselő, aki egyébként fővárosi képviselő is, kitalálta, hogy a Római-partra helyezzenek ki mobil vécéket. Ki is raktak négyet. De négy mobil WC nem oldja meg a problémát, és eleve hogy néz ki?! Ráadásul a kerületiek panaszkodnak, hogy ezeket is felborították.