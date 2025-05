Titokban ömlött a szennyvíz a Dunába, a strandolókat senki nem figyelmeztette

A Dunába ömlő szennyvízről most kipakolt a Fidesz óbudai frakcióvezetője: 20-nál is több alkalommal öntöttek hígított szennyvizet a békásmegyeri szennyvíztelepről a folyóba. A római-parti szabadstrand vendégei nem kaptak választási lehetőséget, sőt, nem is értesítették őket.

A Dunába ömlő szennyvízről nem értesítették a fürdőzőket Fotó: Beliczay László

Mindenki tudta, hogy esőzésekkor a békásmegyeri szennyvíztelep beengedi a hígított szennyvizet a Dunába

– mondta el Facebook-videójában Puskás Péter, a III. kerületi Fidesz-frakció vezetője.

A politikus felkereste a Fővárosi Csatornázási Műveket, hogy megállapodjon velük arról, hogy ilyen esetekben jelezzenek az önkormányzatnak, hogy lezárhassák a strandot.

Csakhogy – és itt jön a döbbenet – az FCSM állítása szerint ők minden alkalommal jelezték a szennyezést az önkormányzatnak. Az önkormányzat viszont nem kezdett ezzel az információval semmit: se tábla, se értesítés, se lezárás, de még egy Facebook-posztot sem írtak róla.

A hígított szennyvíz a Dunába ömlik Fotó: Facebook

A kampányban megpróbálták elbagatellizálni, hogy ez nem is olyan lényeges, meg most mit foglalkozunk ilyen dolgokkal

– mondja Puskás, aki szerint ez közegészségügyi kockázat, amit nem lehet a szőnyeg alá söpörni.

A Dunába korábban is beengedték a szennyvizet

A Római-parti szabadstrand 2021 nyara óta működik hivatalosan. Ez volt az első alkalom hosszú évek után, hogy Budapest egyik legnépszerűbb Duna-parti szakaszán újra hivatalos, kijelölt fürdőhelyet nyitottak. A főváros és a harmadik kerületi önkormányzat együttműködésében hozták létre, azzal a céllal, hogy a lakosság fürödhessen a természetes vízben. A strand azóta minden nyáron megnyílt. Több évben volt probléma, 2022-ben és 2023-ban is több olyan panasz volt, hogy szennyvízszag terjengett a strand melletti partszakaszon.

Többször mintát is vettek a vízből, a hivatalos jelentések alapján a szezon nagy részében fürdésre alkalmasnak minősítették a vizet. De előfordult az is, hogy az

E.coli enterococcus-szintek megnőttek, amit az esőzések utáni szennyvízbeeresztés okozott. Az FCSM akkor jelezte, hogy az esőzések idején a békásmegyeri szennyvíztelep hígított szennyvizet ereszt a Dunába, mert a rendszer nem tudja visszatartani a megnövekedett mennyiséget.