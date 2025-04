Börtönben ülve kap fizetést Kiss László, ezt nem hagyja annyiban a főispán

Sára Botond főispán szerint újabb bírósági eljárást kell kezdeményezni az Óbudai Önkormányzat ellen. Kiss László DK-s óbudai polgármester jelenleg is letartóztatásban van, ettől függetlenül továbbra is kapja illetményét. A főispán korábban is felhívta a figyelmet, hogy a börtönben ülő polgármesternek semmilyen juttatás nem jár, hiszen a jogszabály erejénél fogva is fel van mentve a munkavégzés alól és a társadalombiztosítási jogviszonya is szünetel. A bíróság korábban döntött arról, hogy május végéig hosszabbítják meg a polgármester letartóztatásáról szóló végzést.

Sára Botond főispán felhívta a figyelmet; a letartóztatásban ülő Kiss László jogtalanul kapja illetményét / Fotó: Teknos

Kiss László jogtalanul kapja illetményének a kétszeresét

Az óbudai polgármestert 2024 augusztusában hivatali vesztegetés alapos gyanújával tartóztatták le, a nyomozás eddigi adatai szerint mintegy 18 millió forint kenőpénzt fogadott el. Hasonló váddal vették őrizetbe júniusban volt alpolgármesterét, Czeglédy Gergőt. Bár jelenleg is börtönben ül, Óbuda polgármestere továbbra is kapja illetményét. Amíg jogerősen el nem ítélik, hivatalban fog maradni, tehát a letartóztatásának semmi következménye nincs.

Kiss László ugyan "lemondott" a 400 ezres utazási költségtérítés teljes összegéről, valójában az Otthonunk a III. kerület nevű egyesület részére ajánlotta fel azt. A szervezet kezeli Kiss Facebook oldalát, így lényegében a DK kasszájába vándorolt ez a pénz is.

Az már egyértelmű, hogy jogtalanul kapja meg fizetését a polgármester. Az ügy kapcsán Sára Botond korábban is a bírósághoz fordult. A főispán szerint a baloldali többségű Óbudai Önkormányzat úgy tesz, mintha minden rendben lenne, mintha Kiss László csupán home office-ban dolgozna tovább.

Már korábban is törvényességi felhívással éltünk az Óbudai Önkormányzat felé, amelyiknek a baloldali többségű képviselő-testülete nem hozott döntést, elmismásolta ezt a kérdést. Az Óbudai Önkormányzat úgy csinál, mintha minden rendben lenne: nem ülne börtönben a polgármester és munkát végezne. Továbbra is folyósítják a juttatásokat ahelyett, hogy felfüggesztették volna a jogvita lezárásáig. Sőt, a dupláját folyósítják. A baloldali többség pedig ehhez asszisztál.

- fogalmazott Sára Botond.