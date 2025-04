Így gyalázza meg a baloldal a Pro Óbuda címet – Kiss László letartóztatásból jelöli hű táskahordozóját

Puskás Péter, az óbudai Fidesz-frakció vezetője szerint most történik meg először, hogy egy olyan személyt terjesztenek elő erre a díjra, aki aktívan politizál és nem is rejti véka alá politikai hovatartozását. Szerinte ez nevezhető a kitüntetés egyfajta meggyalázásának, hiszen nem a kerület jó hírét öregbíti ezzel. Csala Péter derekasan kiállt a Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia szivárványba borítása mellett is, politikai elfogultsága tehát teljesen vállalt és ismert.

A Fidesz frakcióvezetője nyilatkozott az óbudai polgármester letartóztatásáról és a kerület vezetéséről is. Szerinte akkor lehetne rendet teremteni és Óbuda jó hírét visszaszerezni, ha Kiss László lemondana, átalakulna a teljes polgármesteri hivatal és választásokat írnának ki. Erre azonban kevés esélyt lát.

Amíg jogerősen el nem ítélik Kiss Lászlót, addig hivatalban marad. Elég nagy a fejetlenség a polgármesteri hivatalban, nem túl jó a híre a kerületnek. Néhányan azért sem akarnak munkahelyet váltani, mert rosszul mutatna az önéletrajzukban, hogy a III. kerületben dolgoztak. Csak akkor lehetne jelentős változást elérni, ha a polgármester lemondana. Erre viszont nem fog sor kerülni, hiszen már hónapokkal ezelőtt megtehette volna

- nyilatkozta lapunknak a frakcióvezető.

