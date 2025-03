Ezer szállal Gyurcsányhoz kötődik a választási csalás miatt elítélt Varju László

Választási csalásért is elítélték Varju László DK-s politikust, aki most mégis indul az időközi választásokon. Sőt - éppen ezért mondott le. Miután bűncselekményben találták bűnösnek, az Országgyűlésnek ki kellett volna mondania az összeférhetetlenségét, és el kellett volna vennie a mandátumát. Ha ez megtörténik, nem indulhat újra. A botrányokban bővelkedő életutat bejárt Varju László, Gyurcsány Ferenc közeli barátja ingatlanmutyijairól, az MTVA-ban történt dulakodásáról, a KISZ-vagyon eltűntetéséről, valamint választási csalásáról híresült el, mindennek ellenére továbbra is aktívan tevékenykedik a politikában. Klasszikus baloldali tempó.

Több botrányos ügye is van Varju Lászlónak. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

De kicsoda Varju László?

Még a rendszerváltozás előtt kezdte politikai pályáját, KISZ-tagként. Az MSZP egyik alapító tagja, 1992-től a Baloldali Ifjúsági Társulás alelnöke volt. A második Gyurcsány-kormány idején a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkárának nevezték ki. Rögtön megalakulásakor, 2011-ben pedig belépett a Gyurcsány vezette Demokratikus Koalícióba, melynek azóta is tagja. 2018-ban a 11. számú választókerületben szerzett országgyűlési képviselői mandátumot. Programjában megígérte az újpesti kórház felújítását, ám abból se lett semmi.

Botrányairól híresült el, most mégis újraindul

Garázdaság, testi sértés és választási rend elleni bűncselekmény vádjával első fokon elítélte a Fővárosi Ítélőtábla, majd jogerősen a Kúria is, ennek következtében le kellett mondania mandátumáról, Újpest-Angyalföld választókerületében pedig időközi választást írtak ki. A választásokon újraindul annak ellenére, hogy épp lemondása miatt volt szükség a választások kiírására, hiszen, ahogy írtuk is, ez volt az egyetlen esélye a politikai túlélésre. A választási csalási ügyről, amikor kirobbant, még hangfelvétel is megjelent a médiában.

Gyurcsány Ferenc jobbkeze

Az MSZP alapítójaként és a Kommunista Ifjúsági Szövetség tagjaként egyszerre indult pályája Gyurcsány Ferenccel, akivel a mai napig szoros kapcsolatot ápol. A DK indulásakor azonnal csatlakozott a párthoz, azóta rendszeresen jelenik meg az egykori miniszterelnökkel országjárásokon, sajtótájékoztatókon, ünnepi rendezvényeken.