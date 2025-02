Varju László ingatlanmutyijai: "Lacikám, erről a pecóról elfelejtettél szólni"

A Metropol egy cikksorozatban mutatja be Gyurcsány Ferenc egyik legfőbb bizalmasának, Varju Lászlónak a botrányokkal kikövezett politikai pályáját. Az első részben az 1000 milliárdosra becsült KISZ-vagyon ellopását mutattuk be, most pedig Varju legkényesebb ingatlanügyeit tárjuk fel.

Varju László valahogy mindig megúszta. A Gyurcsány Ferenccel való bizalmas kapcsolat biztosan közrejátszott ebben

Csillebérci vadászház

Az elmúlt három és fél évtizedben több korrupciógyanús ügyletben is felvetődött Gyurcsány bizalmasának a neve, ilyen volt például a csillebérci vadászház adásvétele is. Az egykori Heti Válasz nevű lap derítette ki még 2003-ban, hogy Czeglédi Katalin – Varju László, akkor MSZP-s országgyűlési képviselő felesége – érdekelt abban a cégben, amelyik 1999-ben áron alul, mindössze 15 millió forintért megvásárolta a Magyar Úttörők Szövetségétől az ingatlant.

Forrás: archív Heti Válasz

A Bau-bérc Kft. tulajdonosának, a kínai Shen Zhongqiangnak a kézbesítési megbízottja a szocialisták frakcióigazgatójának felesége volt. A rendőrség illetékese a lap kérdésére azt mondta: Varju Lászlót idáig nem hallgatták ki az eljárás során. Azt pedig nem tartják nyilván, hogy ki kinek a rokona.

Más gyanús ügyletekből is hasonló módon – nagyvonalú, hanyag nyomozati vagy bírói hozzáállással – sikerült kibújnia Varajú Lászlónak, de olyan is előfordult, hogy az elkövetett cselekmény már elévült.

Zöld Sziget Panzió

Az ingatlan 2004. márciusában, jogutódlás útján került a Varju Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. tulajdonába. A panzió kapcsán Varju trükközött a vagyonnyilatkozatával és egyszer éppen Lamperth Mónika egykori MSZP-s belügyminiszter buktatta le. Még 2016 áprilisában a Demokratikus Koalíció alelnöke Facebook-oldalán ajánlgatta a panziót, majd a posztra Lamperth Mónika ezt írta:

Lacikám, nem láttam a vagyonbevallásodban ezt a kis pecót. :)

Forrás: Facebook

Abban tényleg nem szerepel, de a Direkt36 kiderítette, hogy a taksonyi Zöld Sziget Panzió valóban Varju Lászlóé és családjáé volt. Pontosabban Varju cégének tulajdona, ám ezt nem kell feltüntetni a képviselői vagyonnyilatkozatban, amely így nem adott teljes képet a DK-alelnök valós anyagi helyzetéről.