Varju Lászlót 2024. december 3-án garázdaság, a választás rendje elleni bűncselekmény és testi sértés ügyében 900 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte a Kúria. A bűncselekményeket elkövető DK-s politikus nem várta meg, hogy az Országgyűlés megfossza az országgyűlési mandátumától, az ítélethirdetés után három nappal lemondott a képviselőségről.

Hazudott a céges érdekeltségeiről Varju László a vagyonnyilatkozatában

Varju László a 2024-es vagyonnyilatkozatát így már december 6-án leadta, melyből kiderült, hogy jelentős tartozást halmozott fel a tavalyi évben: míg 2023-ban nem voltak adósságai, addig 2024-ben hitelintézetnek 120 millió forinttal, magánszemélynek pedig 5 millió forinttal tartozott. A Gyurcsány-párt elítélt politikusa ezzel párhuzamosan a pénzügyi vagyonát is jelentősen növelte: az egy évvel korábbi 3,19 millióval szemben már 45 millió forintot tart értékpapírban, valamint 2 millió forint készpénze és 3 millió forintnyi más szerződés alapján fennálló pénzkövetelése is keletkezett. Varju László az egy év alatt összeszedett, összesen 125 millió forintra rúgó tartozásaiból 46,81 millió forint sorsa tehát pontosan dokumentálható, a maradék 78,19 millió forintról ugyanakkor már nem adott pontos számadást.

A pénz egy részét minden bizonnyal befektette, hiszen Varju a korábbi két, MBH-s nyugdíjpénztári tagsága mellé az OTP egészségpénztárának is tagja lett tavaly, de életszerűtlennek tűnik, hogy erre költött volna ennyi hitelből felvett pénzt (a befektetett összeg mennyiségéről egyik pénztár esetében sem vallott a politikus, hiszen „díjazás nélküli” kategóriát jelölt meg). További érdekesség, hogy miközben a DK rendszeresen bírálja Mészáros Lőrincet, a párt egyik legbefolyásosabb politikusa mégis a jobboldali üzletember érdekeltségébe is tartozó MBH-ban fekteti be a pénze egy részét és az is meglepő, hogy Varju a Gyurcsány-párt egyik gazdasági szakértőjeként az adóköteles jövedelmek között tüntette fel a nyugdíj- és egészségpénztári tagságokat.

Varju László 2024-es vagyonnyilatkozata

Az elítélt DK-s politikus egyéb változást nem tüntetett fel a 2023-as évhez képest: továbbra is egyedüli tulajdonosa egy 1455 négyzetméteres mágocsi ingatlannak, nincsenek nagy értékű ingóságai és továbbra is az Európai Magyarok nevű DK-s egyesület tagja. Legalábbis ezt állítja Varju László, a birosag.hu-n 2024. május 29-én közzétett egyesületi beszámolót ugyanakkor mégis elnökként írta alá. Ugyanezt láthattuk a gyurcsányista politikus 2022-es és 2023-as vagyonnyilatkozataiban is: azokban is tagként jelölte meg magát, az egyesületi beszámolókat viszont rendszerint elnökként írta alá.