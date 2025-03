Varju László és a DK: vesztegetés, ingatlanmutyik, közpénzszórás

Gyurcsány Ferenc pártja, a Demokratikus Koalíció színeiben a március 23-i, újpesti időközi parlamenti választásra készülő Varju László nem ismeretlen figura Újpest–Angyalföld választói előtt, ám kétes hírnevét nem annyira a politikai munkájával, azaz a választók képviseletével, hanem bűncselekményekkel – köztük vesztegetéssel, testi sértéssel és garázdasággal – érdemelte ki. Mindez egyébként kiválóan beleillik a DK arculatába. Nem is kell messzire menni, hogy mindez igazolást nyerjen, hiszen Újpest DK-s polgármesterének házfelújítása, illetve a baloldali párt politikusai nevével fémjelzett egyéb mutyik intő jelként szolgálhatnak Újpest–Angyalföld választói számára, akik március 23-án járulnak majd az urnákhoz.

Varju Lászlót (jobbra) a bíróság elítélte vesztegetés, testi sértés és garázdaság miatt, ám a közügyek gyakorlásától nem tiltotta el, így aztán újraindul azon az időközin, amit éppen az ő lemondása miatt kellett kiírni Fotó: Havran Zoltán

A március 23-i, újpesti időközi jelöltjei között ismét ott találjuk Varju László nevét, holott alig pár hónapja ő maga adta vissza a mandátumot, amiért most időközit kellett kiírni – és amiért Varju megint indul.

Varju László korábban a vesztegetéstől sem riadt vissza

Néhány héttel a szavazás kezdete előtt óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy az újrainduló Varju László – a bevett gyakorlat szerint – idén is megkeres-e pár jelöltet, hogy a PestiSrácok birtokába jutott hangfelvétel tanúsága szerint vesztegetéssel, vagy fenyegetéssel rábírja őket a visszalépésre. Merthogy 2018-ban ettől sem riadt vissza. Akkor kampányöltség-visszatérítéssel és egyéb „okosságokkal” próbálkotzott az MSZP-s Horváth Imrénél, aki a zsarolási kísérlet ellenére sem állt kötélnek. Az ügy már csak azért is kapcsolódik a mostani időközihez, mert azt tulajdonképpen emiatt is kellett kiírni. Varju Lászlót ugyanis a Kúria bűnösnek mondta ki a vesztegetés mellett garázdaság és testi sértés miatt is, erre hivatkozva pedig lemondott a parlamenti mandátumról, amire most ismét igényt tart.

Gyurcsány legfőbb bizalmasaként mindig ott volt a tűz közelében

Varju László régóta Gyurcsány Ferenc egyik bizalmi embere, tulajdonképpen Gyurcsány újpesti helytartójának számít.

Nem lesz Újpesten semmi gond, mert a Horváth Imrének viszek majd némi forintot

– mondta Gyurcsány Ferenc azon a bizonyos hangfelvételen, amely a PestiSrácok birtokába került.