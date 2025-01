Baywatch elbújhat: Fürdőruhában futkározott Ördög Nóra és Dobó Ági - Videó

Ördög Nóra és Dobó Ági külön-külön is a magyar hírességek legcsinosabb és legszebb képviselői. Azonban a párosuk mellbedobással mindenkit kenterbe vert.

Ördög Nóra / Fotó: Mate Krisztian

A TV2 csatorna méltán népszerű műsorvezetője megválaszolta a rajongók által napok óta özönlő kérdéssorozatot és tisztázta: Dobó Ági és ő is tisztában van vele, hogy egyszerre vannak Costa Ricán. Az óceán parton össze is futott a két szexi híresség, amit pedig leműveltek, amellett még a Baywatch életmentő lányai is pironkodva bújhatnak el. A fürdőruhás Ördög Nóra és Dobó Ági külön-külön is megmutatták hogyan futkároznak a parton, de egymás karjába is vetették magukat, ezzel kifejezve barátságukat és szeretetüket egymás iránt.

„Az elmúlt napokban mindketten rengeteg üzenetet kaptunk, hogy vajon tudjuk-e, hogy éppen mind Costa Ricán vagyunk... Megnyugtatásul: igen, tudtunk róla és természetesen össze is futottunk az óceánparton” – írta videós bejegyzésében Ördög Nóra.