Balhéba fulladhat a Hal a tortán első hete? Már a második szereplő sértődik meg

Hétfőn indult hódító útjára a Hal a tortán 2025-ös évada, aminek első hetén Emilio, Szabó Kitti, Kanizsai Silka Ágnes, Király Viktor és Singh Viki mérkőznek meg egymással, mint a diéta bajnokai. Emilio és Kitti után ma Ági mutatja meg mit tud a konyhában, ám ez nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Úgy tűnik, egyre feszültebb a helyzet, többen is úgy érzik, nem mindenki egyenlő ebben a versenyben.

A Hal a tortán Singh Viki számára nem sok jóval kecsegtetett ma, meg is sértődött (Fotó: Móricz István)

Emilio nem akárhogy indította el a Hal a tortán új évadát, egy többfogásos, mondhatni királyi lakomát tálalt fel versenytársainak, aminek persze jó része felesége, Tina keze munkája volt. A cseppet sem diétás menütől mindenki el volt ájulva, még Singh Viki is. Az énekesnő másfél éve vegetáriánusként él elmondása szerint, bár halat fogyaszt, így életmódja inkább peszketáriánusnak nevezhető. Ennek ellenére a libamájat és a húslevest is jóízűen elfogyasztotta az utolsó falatig zenész kollégája legnagyobb örömére. Csakhogy Áginál már inkább megsértődött a hasonló fogások miatt.

Singh Viki nehezen tudta palástolni csalódottságát Silka Ági menüsora miatt (Fotó: TV2)

A Hal a tortán versenyzői nem mindig igazságosak

Míg Kitti kifejezetten vega fogással is készült, Emilio pedig lazacot készített az énekesnőnek, addig Ági nem gondolt erre. Így Viki érezhetően meg is bántódott, ugyanis már az elsőként felszolgált étel kiverte nála a biztosítékot, bár Király Viktor szerint nyugodtan megehette volna ezt is.

„Le lett elém téve, de nem kóstoltam meg, jobban esett volna, ha kapok valami mást, mert így én éreztem kellemetlenül magam, hogy van egy hitrendszer, ami szerint létezem” – mondta fanyalogva az előételről.

Ezek után már a húslevessel, és a libamájjal is gondja volt, úgy tűnik, el is felejtette, hogy két nappal azelőtt milyen jó ízűen falatozott belőlük.

Nem húsmentes leves volt, ráadásul benne főtt a hús, de megkóstoltam, mert nem akarok rossz fej lenni. Alapvetően egy étteremben nyilván nem ennék ilyet. A lecsó szuper lett volna, ha egy picit gondol rám Ági és nem rakja bele a kolbászmorzsát, hanem mondjuk külön mindenki szedhet magának

– tette hozzá csalódottan, a libamájról nem is beszélve, amire rá sem nézett.