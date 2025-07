Celebek főzték: ezektől az ételektől neked is összefog futni a nyál a szádba

Két év kihagyás után új évaddal tér vissza a magyar televíziózás egyik legsikeresebb gasztronómiai műsora. A Hal a tortán SuperTV2-n futó vadonatúj részei július 28-tól minden hétköznap este garantált szórakozást ígérnek.

A Hal a tortán műsorvezetője ezúttal is Gáspár Bea lesz (Fotó: Mediaworks archív)

Hal a tortán – új csapat, fergeteges esték

A Hal a tortán 2025-ös évadában is a hazai sztárvilág legkülönfélébb szereplői mutatják meg gasztronómiai tudásukat és vendéglátói érzéküket – a rajongók legnagyobb örömére. A műsor első része 2008. március 3-án debütált a TV2-n, és azóta is hatalmas népszerűségnek örvend. A koncepció változatlan: hírességek versengenek a „tökéletes házigazda” és a „legjobb sztárszakács” címért, miközben felejthetetlen élményekkel és ízekkel ajándékozzák meg egymást – és a nézőket.

Az új évad különlegessége, hogy tematikus adáshetekkel jelentkezik a SuperTV2 képernyőjén. Az első héten például A Diéta bajnokai mérik össze főzőtudásukat, ennek megfelelően Hal a tortán szereplők lesznek: Emilio, Szabó Kitti, Kanizsai Silka Ágnes, Singh Viki és Király Viktor is fakanalat ragad. A műsorvezetői szerepben pedig újra Gáspár Bea tűnik fel, aki örömmel tér vissza a gasztroshow világába, ahogy azt a TV2 Mokka műsorában is elmondta: „Elkezdett forogni a Hal a tortán új évada, úgyhogy most ezen ügyködöm, ebben veszek részt, amit nagyon szeretek csinálni.”

Van, ami nem változik...

A Hal a tortán szereplők ezúttal is meglepetéseket, érzelmes pillanatokat és sok-sok humort hoznak magukkal – és természetesen mennyei fogásokat. Garantált a jókedv, a dráma, a versengés és a fordulatok sora. Fischer Gábor televíziós vezető is megerősítette Instagram-bejegyzésében néhány napja, hogy Gáspár Bea vezeti az új évadot, és izgatottan várják a nézői visszajelzéseket.

Ne hagyd ki tehát a Hal a tortán új évadát! Július 28-tól minden hétköznap este izgalmas gasztrocsaták, sztárok és meglepetések várják a nézőket a SuperTV2 képernyőjén. Készülj az ízek ünnepére és a sztárszakácsok küzdelmére – mert a nyár egyik legfinomabb műsora ismét velünk lesz.