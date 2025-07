Bakiból bravúr – Németh Kristóf színpadi titkai a Szerencsekerékben

A Szerencsekerék játék, mely évtizedek óta szórakoztatja a nézőket, ma sem hagy cserben senkit. A mai epizódban a színészi pálya szórakoztató és olykor meglepő pillanatai is reflektorfénybe kerülnek – nem más, mint Németh Kristóf tolmácsolásában.

Németh Kristóf profi színész módjára jól tudja, hogy milyen egy hatásos színrelépés (Forrás: TV2)

Németh Kristófot is meglepte a színpadi baki

Németh Kristóf a mai Szerencsekerék VIP adásának különleges vendége, aki nemcsak a játék iránti lelkesedésével, hanem színpadi történeteivel is megnevetteti a közönséget. A műsorvezető, Kasza Tibor ezúttal arra kéri a színészt, meséljen egy emlékezetes bakiról – és Kristóf nem is fogja vissza magát.

„Sok jó sztorim van” – kezdi mosolyogva, majd bele is vág egy történetbe, amely még a Budapesti Kamaraszínház idejéből származik. Schiller Haramiák című darabját játszották, a szereplők között ott volt Stohl András is. Egy drámai jelenetben Kristófnak rohannia kellett volna a színpadra, amikor is gépfegyverropogás hangja töri meg a csendet – erre ő szerepe szerint összeesik és „meghal”. A baj csak az volt, hogy az ominózus előadáson egy nem várt fordulat következett be.

A történet színes kiegészítője lesz a mai adásnak, ahol a színész nemcsak sztorikkal, hanem tudásával is bizonyíthat.

A Szerencsekerék TV2-n futó mai adásában a nevetésből, izgalmakból és fordulatokból sem lesz hiány (Forrás: TV2)

Meglepetések a stúdióban

Két civil játékossal együtt küzd a nyereményekért, miközben igazi show-hangulat uralkodik a stúdióban. A nap egyik meglepetése, hogy Balogh Eleni a mai adásban nem csupán a betűket fedi fel versenyzőink előtt, hanem énektudását is megcsillogtatja. A fiatal tehetség egy spontán stúdiófolyosói énekléssel hívta fel magára Kasza Tibor figyelmét, aki rögtön lehetőséget adott neki a színpadi fellépésre – így a mai műsor valóban a meglepetések színtere lett.

Hogy Kristóf mennyire jár szerencsével a játék során, és mi lett a színházi történet vége? Mindez kiderül a Szerencsekerék mai adásából 20.00-tól, ahol természetesen a jókedv és a pörgés lesz a főszereplő.