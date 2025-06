Június 16-tól pörög a megújult Szerencsekerék

Magyarország kedvenc vetélkedője eddig is önfeledt kikapcsolódást nyújtott a család minden tagjának, június 16-tól azonban még több jókedvet és kihagyhatatlan pillanatot tartogat majd a közönségnek. Kasza Tibi a tőle már megszokott, lehengerlő stílussal és profizmussal vetette bele magát a forgatásokba.

"Minden szempontból megújultunk, az élő zenekarral kiegészülve ráadásul még inkább egy esti showműsorrá változik a Szerencsekerék. Amit a nézők eddig szerettek benne, abból most még többet kapnak majd ebben az évadban. Eleni is egy új színfoltja a műsornak, nagy meglepetéseket tartogat a nézők számára. Spontán, vicces és a szó legjobb értelmében őrült" - vélekedett Tibi.

Balogh Eleni a műsor új Szerencselányaként forgatja majd a betűket. Számára ez egy egészen új kihívás, amibe hatalmas lelkesedéssel ugrott fejest.

"Már a válogatón való részvétel lehetőségétől is nagyon boldog voltam, hálás vagyok, hogy végül rám esett a csatorna választása. Számomra ez egy nagyon jó lehetőség, ami közelebb visz a műsorvezetői álmaimhoz is. A forgatásokon eleinte izgultam, de ez később inkább izgatottsággá változott. Erős bizonyítási vágy dolgozik bennem, mind a stáb, mind Tibi felé, hiszen szeretném megmutatni, hogy helyt tudok állni és alkalmas vagyok erre a feladatra. Nagy mosollyal indulok neki minden egyes napnak, a kőkemény munka ellenére is. Boldog vagyok, hogy a részese lehetek a műsor történetének és nagyon várom a végeredményt. Szerencsére sok pozitív visszajelzést kapok a színfalak mögött, és emiatt - most kivételesen - büszke is vagyok magamra" - mesélte Eleni.

A bulihangulatról a Szerencsekerék élő zenekara gondoskodik majd, Temesi Berci vezetésével. Játékosként pedig olyan hírességek próbálják majd ki magukat, mint Liptai Claudia, Aurélio, Brasch Bence, Galambos Lajos, Horváth Tamás, Juronics Tamás vagy Németh Kristóf. Ráadásul hetente egy tematikus adás is szakít majd a megszokásokkal, amelyben a Szomszédok színészei, A házasság első látásra feleségei vagy éppen az Irigy Hónaljmirigy sztárjai játszanak majd együtt, sok más ismert arc mellett.