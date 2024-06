Meglepő ajándékot kapott egy játékostól Kasza Tibi és Sydney van den Bosch

A Szerencsekerék adásaiban már megszokhatták a nézők, hogy mindig történik valami váratlan, ami ezúttal sem volt másképp. Az egyik játékos rendkívüli ajándékkal készült Kasza Tibinek és Sydney van den Bosch-nak.

Kasza Tibi és Sydney van den Bosch nagy megtiszteltetésnek vették a róluk készült portrékat, amelyeket Erdélyi Tibor készített. (Fotó: TV2)

Kasza Tibi megajándékozója másodállású hobbiművész

Erdélyi Tibor Győrben lakik, főállásban egy hotelben dolgozik karbantartóként, emellett rengeteg hobbija van. Egyik legfontosabb ezek közül a rajzolás, amit rendkívül magas szinten űz, számos sikert is elért már vele. Tibor nem most kezdett el foglalkozni ezzel, több hazai hírességet is lerajzolt már, többek között Köllő Babettet, Tóth Gabit, Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit, Vadon Janit vagy Zalatnay Saroltát. A művész nemcsak celebek portréit készíti el, hanem civil embereket is, akik épp úgy, mint a hírességek, hihetetlen örömmel fogadják a kézzel készült műveket. Tibor mottója: „Adni jó”.

Nem akármilyen körülmények

A játékos elmesélte, hogy Sydney van den Bosch portréját szabadban tervezte elkészíteni, de akkor még hideg idő volt, és bár elgondolkozott rajta, hogy hazamegy, de ott nem találta volna megfelelőnek a körülményeket, így végül amellett döntött, hogy az autójában készíti el a képet. Bemászott a hátsó ülésre, és elfeküdt hátul, más kérdés, hogy befelé könnyebb volt mindez, hiszen hátul nem volt ajtója, így mikor kifelé mászott, az első ülések ledöntése sokkal macerásabb feladatnak bizonyult. Kasza Tibi portréját az eddigi legrövidebb idő alatt sikerült elkészítenie, de azért így is több mint három órát vett igénybe, amely idő alatt saját bevallása szerint végig Crystal dalokat hallgatott. A műsorvezetőt lenyűgözte a művész tehetsége, főleg úgy, hogy a képeket grafit ceruzával készítette. Kasza Tibi elárulta, hogy az ágya fölé tervezi kitenni a róla készült képet, Sydney pedig az öltözőjébe.