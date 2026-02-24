RETRO RÁDIÓ

Hankó Balázs: új United Nations University intézmény jön létre Magyarországon

A magyarok a világ élvonalában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
A kormány és az Országgyűlés döntésének köszönhetően új United Nations University intézmény jön létre Magyarországon - közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Hankó Balázs
Fotó:  Lakatos Péter

Hankó Balázs a videóban azt mondta: Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézeténél létesül az új ENSZ-egyetem. "Ez azt jelenti, hogy mi, magyarok a világ élvonalában vagyunk. Mi, magyarok egyetemeink által olyan nemzetközi együttműködésekre vagyunk képesek, mint itt Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézete, amely a béke és a biztonság vonatkozásában egy új ENSZ-egyetemet hoz létre" - fogalmazott. 

Hangsúlyozta, hogy a kormány számára a béke a legfontosabb, és mi, magyarok itt Európa szívében a Nyugatot és a Keletet kötjük össze egymással. Ezt kedden egy Winter school, téli egyetemi rendezvénnyel ünneplik meg, ahol a világ vezető oktatói, magyar kutatói vesznek részt a béke és a biztonság témájában - tudatta.


 

