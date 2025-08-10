Aggasztó: eltűnt egy 19 éves fiatal, nagy erőkkel keresik a rendőrök

A rendőrök a lakosság segítségét kérik.
Az Ajkai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat P. János Bence eltűnése ügyében.
A 19 éves férfi 2025. augusztus 10-én hajnali 2 óra körül pusztamiskei otthonából ismeretlen helyre távozott egy zöld színű kerékpárral. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre. A férfi időben és térben nehezen tájékozódik. P. János Bence kb. 176 cm magas, vékony testalkatú, rövid barna hajú.
Eltűnésekor farmernadrágot és fehér pólót viselt, továbbá volt nála egy fekete hátizsák.
Az eltűnt férfi fotóját itt lehet megtekinteni!
A rendőrség kéri, hogy aki férfi jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen az Ajkai Rendőrkapitányságon (Rákóczi Ferenc utca 1.), vagy hívja a 06-88-500-990-es telefonszámot, vagy értesítse a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 88/428-022-es telefonszámon, vagy a +36-30/278-2198-as hívószámon. Ezenkívül névtelensége megőrzése mellett bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
