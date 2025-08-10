Aggasztó: eltűnt egy 19 éves fiatal, nagy erőkkel keresik a rendőrök

Az Ajkai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat P. János Bence eltűnése ügyében.

A rendőrök jelenleg is keresik a fiatal férfit Fotó: Gé

A 19 éves férfi 2025. augusztus 10-én hajnali 2 óra körül pusztamiskei otthonából ismeretlen helyre távozott egy zöld színű kerékpárral. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre. A férfi időben és térben nehezen tájékozódik. P. János Bence kb. 176 cm magas, vékony testalkatú, rövid barna hajú.

Eltűnésekor farmernadrágot és fehér pólót viselt, továbbá volt nála egy fekete hátizsák.

Az eltűnt férfi fotóját itt lehet megtekinteni!