Kincsvadászok VIP: Nem hiszed el, kivel barátkozott össze a forgatáson Fodor Zsóka

Fodor Zsóka azt mondja, az volt az elmúlt időszakban a legboldogabb napja, amikor felhívták a TV2-től, hogy nincs-e valami tárgya, amit licitre bocsátanának a műtárgy-kereskedő show VIP évadában. A Kincsvadászok ugyanis a színésznő kedvenc műsora, hatalmas rajongó, aki szívesen megismerte volna személyesen a kereskedőket és a szakértőket, ez az álma valóra vált.

Kincsvadászok VIP: Fodor Zsóka új barátra lelt a műsorban / Fotó: TV2

Kincsvadászok VIP: Fodor Zsóka új barátra lelt

Az ország Magdi anyusaként megszokta a népszerű színésznő, hogy szeretet veszi körül. Fodor Zsóka szívét mégis nagyon megmelengette, ahogy a Kincsvadászok sztárjai fogadták a stúdióban. Ráadásul 100 éves aranykarkötője rekordáron kelt el, 1,8 millió forintot fizetett érte Molnár Viktor. A népszerű művésznő azóta elárulta, hogy mi lesz a sorsa az összegnek, most pedig azt is, hogy a pénznél sokkal többet is kapott a műsornak köszönhetően.

„A karkötőt már elvitték tőlem a stúdióba, én meg vártam arra, hogy rám kerüljön a sor, amikor bekopogott hozzám Megyesi Balázs” – mesélte lapunknak Fodor Zsóka.

Azt mondta, Zsóka figyelj ide, ne törődj vele, ha a kereskedők véletlenül nem veszik meg a karkötőt, bár szerintem megveszik. De ha mégsem, vedd úgy, hogy neked ez már nincs is, mert én megígérem neked, hogy eladom! Beszélgettünk még pár mondatot, odaadta a mobilszámát, hogy hívjam majd fel, hogy sikerült-e az eladás, meg úgy egyébként is, nagyon örülne neki!

Zsóka nagy rajongója a műsornak / Fotó: TV2

A színésznő nevetve hozzátette, hogy az unokája ugyan nem, de a fia bőven lehetne a műsor népszerű szakértője, mégis barátságot kötöttek.