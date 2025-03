Budapest babakocsival olyan, mint egy akadálypálya – Metropol-teszt

Babakocsival indultunk útnak egy átlagos hétköznap délután: teszteltük, hogy Budapest mennyire babakocsibarát. Padkák, szűk járdák, felparkolt autók – kisgyerekkel a főváros nem a szülők álma. Olyan, mintha minden sarkon egy újabb akadályversenybe csöppennénk.

Babakocsival nehéz a közlekedés Budapesten

A város nem csak az autóké, és nem is csak a bicikliseké vagy a gyalogosoké. Hanem a legkisebbeké is, akiket tolnak. Babakocsival közlekedni azonban most inkább harc és túlélőshow, mint séta.

Hány járdaszegély fér bele egy idegösszeomlásba?

A belvárosban sétálva gyorsan kiderül, hogy sok helyen nincs lesüllyesztett járdaszegély. Mivel ilyenkor „felugratni” kell a babakocsit, a gyerek egyet huppan. Ez nemcsak kényelmetlen, hanem balesetveszélyes is. Különösen ott, ahol a zebrához közel még egy siető futár vagy egy várakozó taxi is útban van.

Ha a gyerek elaludt, itt biztos felébred (Fotó: Kovács Dávid / Metropol)

Babakocsival nehéz kikerülni a járdára felparkolt autókat

Szűk utcák, keskeny járdák – ez azt eredményezi, hogy az autók felparkolnak a járdára és ott gyalogosan sem lehet elférni, nemhogy babakocsival. Néha még az is előfordul, hogy egy autó egész egyszerűen elfoglalja az egész járdát.

Az autó az egész járdát elfoglalja (Fotó: Kovács Dávid / Metropol)

Ilyenkor nincs más választás, mint le az útra a babakocsival. Veszélyes? Igen. Gyakori? Sajnos nagyon!

Az aluljárókba csak lépcső vezet le a legtöbb helyen

Az aluljárók többségéhez csak lépcső vezet le. A lépcsők mellett kevés helyen van akadálymentes lejárat. Néhány nagyobb megállónál van lift, mozgássérült-piktogrammal, ha éppen működik és nincs tele.

Nem mindig ajánlkozik valaki, hogy segít cipelni (Fotó: Kovács Dávid / Metropol)

Budapest ezért kisgyermekkel, netán több kisgyerekkel nem élhető, nem családbarát.

Magyarország Kormánya bejelentette, hogy a világon egyedülállóan, családalapú gazdaságot hozunk létre. Ennek része kell legyen a családbarát Budapest víziója is, aminek rengeteg aspektusa van. Kismamákon, apukákon kívül észre sem vesszük, milyen kihívásokkal jár ma Budapesten közlekedni babakocsival

– mondta a Metropolnak Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.

Szétdobált rollerek, kukák a járdákon. Lomtalanítás, magas padlós villamosok, szabálytalanul parkoló autók, hatalmas padkák, repedések, kátyúk. Jól alvó baba legyen a talpán, aki így aludni tud a babakocsiban

– ecsetelte a problémákat Szentkirályi Alexandra, aki szintén gyakorló édesanya.