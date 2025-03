Szentkirályi Alexandra: Botrányos a fővárosi tétlenség és a brüsszeli ukáz!

Azt nem lehet mondani, hogy az utóbbi időben unalmas lenne a Fővárosi Közgyűlés, amely leginkább egy egész estés balliberális szappanoperára hajaz. Nevetnénk is rajta, csakhogy mindezt mi budapestiek fizetjük meg. Mindeközben egyre több probléma adódik Budapest hétköznapjaiban, de ezekkel Karácsony Gergelyék nem foglalkoznak. A Metropol Szentkirályi Alexandrát kérdezte arról, milyennek látja a főváros helyzetét és működését. A Fidesz-KDNP frakcióvezetője például eltökélt abban, hogy a Tisza és a DK által bevédett drogpárti stratégiát felszámolja, sürgetve a zéró tolerancia meghirdetését. Emellett óvná a budapestieket attól az ámokfutástól, amelyet a főpolgármester a Tisza párt támogatásával tervez uzsora-hitel felvétel ügyben, de kérdésünkre reagálva beszélt arról is, hogy nyújtja be a számlát Brüsszel a Magyar Péter – féle katonáknak.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője - Fotó: Markovics Gábor

Mennyire tartja eredményesnek az új Fővárosi Közgyűlés munkáját és abban a Fidesz-KDNP javaslatainak érvényesülését?

Ebben a városban születtem, nőttem fel és már harmadik önkormányzati ciklusomat kezdtem meg Budapest szolgálatában. Így elkeserít, hogy valódi munkáról és eredményekről kevésbé beszélhetünk. A legalapvetőbb kötelességeiket sem tudta a Karácsony Gergely-féle városvezetés teljesíteni, ugyanis főpolgármester-helyettes híján törvénytelenül működik Budapest - persze ez nem zavarja Karácsony Gergelyt abban, hogy 44 nap szabadságot vegyen ki idénre -, és egy csődköltségvetéssel rohan a vesztébe a főváros.

Karácsony Gergely giga hitelért folyamodott, hogy legyen a fővárosnak pénze Rákosrendezőre. Hibának tartja a hitelfelvételt?

Mit látunk most? A főváros fel akar venni egy 34 milliárdos hitelt, ami később akár 79 milliárdra is nőhet. Miért? Mert megint volt valaki, aki akart valamit tenni ebben a városban, de Karácsonyék inkább keresztbe feküdtek a projektnek. Hónapok, sőt talán évek óta hallgatjuk, hogy a főváros a csőd szélén táncol, most meg van pénz egy olyan fejlesztésre, amit önerőből nem tud teljesíteni a főváros? A hitelkamatokkal együtt akár 157 milliárd is lehet a számla, amit nem Karácsony és Magyar Péter fog fizetni, hanem maguk a budapestiek.