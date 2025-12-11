RETRO RÁDIÓ

Ördög Nóri kislánya elképesztő dolgot kért karácsonyra

Nem mindig könnyű a sztárszülők élete. Ördög Nóri kislánya feladta a leckét.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.12.11. 16:00
Ördög Nóri Mici karácsony

„Karácsonyi kívánságok Micitől” – írta Ördög Nóri és férje, Nánási Pál a Nánásiék Instagram-oldalra a frissen közzétett múltidéző videó mellé. A sztárpár kislánya sosem volt bátortalan, a gondolatait, vágyait mindig is nyíltan vállalta. Ezúttal sem volt másképp!

ördög nóri
Ördög Nóri és kislánya, Mici (Fotó: Szabolcs László)

Ördög Nóri kislánya nem szívbajos: ami a szívén, az a száján

„Apa, lesz nekünk egy lovunk is meg egy rénszarvasunk is?” – tette fel a kérdést őszinte vággyal és érdeklődéssel a szemében Mici egy lappföldi utazás alkalmával édesapjának. „Ezt nem tudom megígérni, bogaram” – válaszolt Nánási Pál, ám kislánya nem adta fel. Bevetette a varázsigét: „Légyszi!”

„Csak akkor ide kell költözünk!” – próbálta erős érvvel leszerelni gyermekét Ördög Nóri férje. Ám Mici ezt sem bánná. Sőt! „De nem jöhet ide kutya. Akkor eladjuk a Pityut?” – kérdezte, a család kutyájára utalva. Ennél a pontnál kapcsolódott be a beszélgetésbe Ördög Nóra, pontot téve a dolog végére: „Nem adjuk el a Pityut, hogy legyen egy rénszarvasunk!”

Nézd meg a szívmelengető videót!

 

