"Ó Nóri, miért vagy te Nóri?" - így udvarolnak Ördög Nórának új posztja alatt
Nem csodáljuk, hogy a kommentszekció azonnal megtelt. Ördög Nóra új fényképe tökéletesen mutatja be, milyen az igazi nőiesség.
Ördög Nóra új posztja láttán eláll a lélegzet. A műsorvezető kacérkodó képben mutatta meg, hogy még mindig ellenállhatatlanul dögös. A finomság és lágyság tükrözik a műsorvezető stílusát. Nóri ugyanis imádja a visszafogott, mégis szexi darabokat.
Ördög Nóra tudja, mit viseljen
A képek önmagukért beszélnek, ahogyan a kommentek is. A műsorvezető szerint ugyan az utcán is viselhetnénk fehérneműs darabokat, bizonyosan mégtöbb visszajelzést kapna személyesen, ha így tenne. Szó szerint szerelmesek a műsorvezetőbe a rajongók.
Gyönyörű vagy
– érkezik a hozzászólás a poszt alatt.
Ó Nóri, miért vagy te Nóri?
– írja egy másik kommentelő.
Egészen elképesztő, hogy milyen gyönyörű nő vagy
– sorakoznak egymás alatt a kommentek.
