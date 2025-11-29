RETRO RÁDIÓ

"Ó Nóri, miért vagy te Nóri?" - így udvarolnak Ördög Nórának új posztja alatt

Nem csodáljuk, hogy a kommentszekció azonnal megtelt. Ördög Nóra új fényképe tökéletesen mutatja be, milyen az igazi nőiesség.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 19:00
Ördög Nóra új posztja láttán eláll a lélegzet. A műsorvezető kacérkodó képben mutatta meg, hogy még mindig ellenállhatatlanul dögös. A finomság és lágyság tükrözik a műsorvezető stílusát. Nóri ugyanis imádja a visszafogott, mégis szexi darabokat.

Ördög Nóra tudja, mi áll jól neki
Fotó: Gáll Regina /  Metropol

Ördög Nóra tudja, mit viseljen

A képek önmagukért beszélnek, ahogyan a kommentek is. A műsorvezető szerint ugyan az utcán is viselhetnénk fehérneműs darabokat, bizonyosan mégtöbb visszajelzést kapna személyesen, ha így tenne. Szó szerint szerelmesek a műsorvezetőbe a rajongók.

Gyönyörű vagy

– érkezik a hozzászólás a poszt alatt.

Ó Nóri, miért vagy te Nóri?

– írja egy másik kommentelő.

Egészen elképesztő, hogy milyen gyönyörű nő vagy

– sorakoznak egymás alatt a kommentek.

