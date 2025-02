Elképesztő, mivel mérgezik a madarakat a Feneketlen-tónál

Január végén, február elején több Budapest XI. kerületében élő posztolt arról, hogy egyre több döglött madarat talál Újbuda egy kellemes részén, a Feneketlen-tó környékén. Azóta az is kiderült, hogyan kerültek oda a mérgezés miatt elpusztult állatok.

A Feneketlen-tó közelében többen mérgezés nyomaira panaszkodnak Fotó: Nagy Zoltán/MTI

Ha valaki gyanús eredetű ételmaradékot talál, akár a Kosztolányi Dezső térnél, akár a Feneketlen-tó körül, kérem, ne hagyja ott őrizetlenül!

– figyelmeztette a kerületieket egy aggódó budapesti, aki az utóbbi néhány hétben többször is talált már galambokat, szarkákat, varjakat és egyéb elpusztult madarakat azon a környéken, olykor a buszmegállókhoz, villamosmegállókhoz egészen közel is.

Mindez nemcsak azért felháborító, mert a madarakra veszélyes, hanem azért is, mert a kihelyezett, sós kiflire, zsemlére, kenyérmorzsára, prézlire hasonlító maradékok messziről olyan benyomást kelthetnek, mintha valaki csak ott uzsonnázott volna. Első ránézésre nem is tűnik annyira veszélyesnek, ami miatt a kutyák, macskák és egyéb állatok is könnyen a közelébe juthatnak. A kerületben élők éppen ezért arra kérik egymást, hogy aki ilyet tapasztal, azonnal jelentse azt a rendőrségen, valamint a helyszínt se hagyja csak úgy ott, nehogy más állatok is egyenek a mérgező morzsákból.

Folyamatban van a tetemek vizsgálata, így egyelőre nem tudni, mi áll a dolog hátterében, mindenesetre már többször lehetett hallani helyi kutyatartóktól, hogy mérget találtak azon a környéken

– folytatta az aggódó szomszéd, aki reméli, hogy mindenki odafigyel, ha egy cseppet is gyanús dolgot lát. Úgy tudjuk, hogy a környéken többször voltak már morzsának tűnő ételmaradékok, melyek környezetében elhullott madarakat is találtak, ami miatt egyfajta mérgező csalira gyanakodnak a helyiek.