Nem mindennapi látványnak lehettek tanúi az emberek hétfőn (január 20.) reggel, Gödön: a helyi Feneketlen-tóból ugyanis egy Porsche terepjáró kandikált ki. A meghökkentő látványt nem is tudták hová tenni a helyiek, de az világosan látszott: a kocsi bizony egy meredek töltésről siklott egyenesen a tóig.

A Porsche a gödi Feneketlen-tóba csúszott bele Fotó: Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Gödi tóba csúszott bele a luxusjárgány

Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogyan is csúszott bele a vízbe a kocsi, az autó a töltés tetején állhatott meg. Itt pedig vélhetően megcsúszott a síkos talajon, és a gyalogsétány mellett végül a vízig szánkózott. A helyiek szerint jég nem volt, de a tó menti szakasz még így is csúszós volt. A kocsihoz először egy autómentőt hívtak, ők hosszas próbálkozás után is csak a fejüket vakargatták, ugyanis a többtonnás járgányt nem volt egyszerű kikapni a tóból. Ezért nem sokkal később már a tűzoltókat riasztották: úgy tudjuk, hogy végül a váci önkéntesek emelték ki a kocsit.

Az autómentő sem tudta kiemelni a Porschét Fotó: Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Bár az eset során senki nem sérült meg, mégis nagy volt az aggodalom: az autóban ugyanis egy aprócska kutyus, Capri is ült, aki a nagy ijedtség közepette kiugrott a járműből és futásnak eredt. A kocsiban utazó férfi és nő, azaz Capri kutya gazdái rémülten eredtek az eb után, az azonban olyan gyorsan inalt előlük, hogy pillanatokon belül eltűnt a messzeségben. A páros rögvest riadóztatta a helyieket, akik keresőcsapatokkal indultak Capri nyomába. Szerencsére azonban az eset boldogan zárult: az ijedt kutyusra végül az erdőben bukkantak rá.

Végül az önkéntes tűzoltóság segített a párnak: kihúzták a kocsit Fotó: Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület