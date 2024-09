Részeg magyarok ütötték el autójukkal a tóban kikötött csónakot

Az osztrák sajtó számolt be arról a felső-ausztriai Reichersbergben történt esetről, ami azzal kezdődött, hogy egy magyar párocska előbb alaposan felöntött a garatra, majd az az ötletük támadt, hogy nincs is jobb, mint alkoholmámorban kocsiba pattanni és a településhez közeli csónakázótóhoz hajtani. Az volt a terv, hogy ott majd kacsákat etetnek. Az alkoholtól áztatott romantikázásba azonban valami hiba csúszhatott.

Romantikázásnak indult a részeg magyar házaspár kalandja Ausztriában, de gyorsan elromlott a móka Fotó: Quang Nguyen Vinh / Pexels (illusztráció)

A tóhoz még biztonságban megérkezett a magyar házaspár. Annak rendje és módja szerint leparkoltak az autóval. Igen ám, de a 47 éves nő – ki tudja miért – úgy döntött, hogy beindítja a már parkoló autó motorját. Nem kellett volna. A jármű minden bizonnyal sebességben volt hagyva, így amint a pityókás hölgy beindította a motort, az autó megugrott. A kocsi aztán meg sem állt a vízig: irányíthatatlanul csapódott a tóba, áthajtva egy kikötött ladikon. Szerencsére a magyar pár mindkét tagja sértetlenül úszta meg az esetet – szó szerint. Miután kiszabadultak a süllyedő járgányból, kiúsztak a partra és egy közeli bankfiókba mentek, ahonnan aztán riasztották az illetékes hatóságokat.

A tetőig elmerült autót, valamint egy alaposan megtépázott horgászcsónakot a helyszínre kiérkező tűzoltóknak kellett kiemelniük a vízből.

Természetesen megérkezett a rendőrség is, akik az 50 éves magyar férfit és feleségét is megszondáztatták a történtek után. Az alkoholteszt mindkettejüknél pozitív lett: valamivel több mint egy ezrelék, illetve 0,6 ezrelék feletti értékeket fújt a becsiccsentett gerlepár. A férfi jogosítványát ott helyben bevonták az osztrák rendőrök, míg a nő esetében ezt azért nem tették meg, mert neki nem is volt vezetői engedélye. Ezután mindkét magyart előállították a helyi rendőrségen.