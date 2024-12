Tucatjával szedi az áldozatait: Újpesten fagyállóval leszórt csontokat dobáltak szét

Hatalmas a felháborodás Újpesten – tudta meg a Metropol. Információink szerint több kutyasétáltató arra panaszkodik, hogy a kutyája megevett valamit az utcán, ami után orvoshoz kellett vinni. Kiderült, hogy mérgezés történt, egy ismeretlen fagyállóval önthetett le csontokat, amiket végül szétszórt, hogy ezzel másoknak kárt okozzon.

Mérgezés áldozatai lehetnek a kutyák / Fotó: Shutterstock (Illusztráció)

Mégis mit képzel ez az ember?

- kezdte lapunknak Szilvi, aki Újpesten él. "Olyan szívesen összefutnék azzal, aki ilyenekkel szórakozik, hogy szétdobál mérgezett dolgokat. Nekem egy gyönyörű spánielem van, elképzelni se merem, mi lenne, ha mérgezéssel kellene orvoshoz rohanni vele. Nagyon szeretünk kint játszani és sétálni a levegőn, még akkor is, ha esik a hó. Mindig figyelek rá, hogy mit vesz a szájába, de az a baj, hogy egy óvatlan pillanat is elég és már meg is van a baj. Az újpesti csoportban olvastam, hogy miket szórtak szét a környéken, nagyon felháborodtam. Kiderült, hogy már áldozatai is vannak a mérgezésnek…" - zárta.

Az újpesti csoportban osztották meg először a fagyállóval leszórt, leöntött csontok hírét, akkor azt írták, orvoshoz kellett vinni több állatot is.

A Pálya utca és a nagy postával szemben lévő lakótelepen és családi házak környékén biztosan vannak szétszór csontok mert találtunk mi is

– mondta Zoltán. Olvastam a posztot, azóta én is jobban féltem a kutyámat…

A földről eszik meg a mérgezett csontot / Fotó: RIDO PAHOTAN TUA MANIK / Shutterstock (Illusztráció)

A figyelmeztető posztban a következőt írták:

Nagyon vigyázzatok! Újpesten fagyállóval leszórt csontokat dobáltak széjjel!! Pajtikánk felvette, de a kislányom kikapta a szájából, így is súlyos állapotban került. A REX állat klinikára vitték, nagyon rendesek voltak, a gyors beavatkozás miatt úgy néz ki túl jut az életveszélyen! Sajnos a mérgezés több kutyuska és cica élete végét okozta! Istenem milyen emberek vannak!

Az esettel kapcsolatban megkerestük a BRFK-t, akik a következőt írták:

A BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányságra válaszadásunkig ilyen bejelentés, feljelentés nem érkezett.

Bárki, aki hasonlót tapasztal, jelentse a rendőrségnek, hogy kézre kerülhessen az esetleges mérgező!