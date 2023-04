"Lenyeletném azzal, aki kirakta!" - Őrjöngenek a kutyások, már sehol sincsenek biztonságban

Az elmúlt hetekben egyre több kutyamérgezésről lehet olvasni a közösségi oldalakon. Ahogy arról mi is hírt adtunk, Budapest több pontján is okozott már kisebb-nagyobb bajt ez a jelenség, az utóbbi időben pedig egy másik durva esetsorozat is felütötte a fejét: az ország zöld területein szöggel átszúrt hústermékeket is találtak a kutyatartók.

Több ártatlan állat is áldozatul esett Fotó: Shutterstock

Különböző felkapott kutyás helyeken történtek mérgezéses esetek az országban. Sajnálatos módon a fővárosban is egyre több kerületről számolhatunk be, ahol fagyállóval, patkányméregszerű anyaggal, vagy éppen szöges kolbászokkal próbáltak meg ártani négylábú kedvenceinknek. Az elmúlt hónapokban 14 budapesti helyszínen történtek mérgezéses esetek, több incidensnél is nyomozást indított a rendőrség, ráadásul volt olyan kerület, ahol még több százezer forintos nyomravezetői díjat is kitűztek az elkövető „fejére”.

A vidékiek sincsenek biztonságban

Polgárdiban több kutya és macska rejtélyes körülmények között pusztult el. Az esetek többszöri ismétlődése miatt erősen feltételezhető, hogy ismeretlen személyek mérgezett ételt dobtak be a magáningatlanok udvarain tartott ebeknek. A polgárdi civilek összesen 400 ezer forintos nyomravezetői díjat ajánlottak fel. A nyomravezetői díj annak jár, akinek a segítő információja alapján a rendőrség elő tudja állítani a feltételezett elkövetőt vagy elkövetőket, valamint jogerős ítélet születik az ügyben az elkövető(k) terhére.

Szintén állatmérgezések sorát jelentették Tápiószentmártonon, Pécelen, Dunakeszin, Újszászon, Ergényben és Székesfehérváron is.

Budapest több kerületében is találtak szöges kolbászokat Fotó: Shutterstock

Háborognak a gazdik

A facebookon már a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület is figyelmezteti az állattartókat a fennálló veszélyekre. Arra kérik az embereket, hogyha ilyesmivel találkoznak, ne legyenek restek feljelentést tenni az ügyben.

A hivatalos eljárás az, hogy értesítjük a rendőrséget. Ezután célszerű minél hamarabb értesíteni a közterület-felügyeletet, hogy az esetleges kamerafelvételek se vesszenek el. Valamint az önkormányzat takarítást végző cégét, hogy az esetleg még a környéken lévő hasonló veszélyforrásokat eltakarítsák.

– írták a posztban, majd hozzátették, hogy ha ez bárkinek nehézséget jelent nyugodtan keressék meg őket és segítségükre lesznek,

Ha az állat pusztulásához vezet a méreg, vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezése több állat pusztulását okozza, a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés. Sőt, még csak be sem kell következnie az állat elhullásának, hiszen az állatvédelmi törvény szerint: 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő még az is, aki ilyen bűncselekmény elkövetésére készül.

Nyeletném le azzal aki kirakta! Sosem fogom megérteni miért okoz ez örömöt bárkinek!

– dühöngött az egyik állat tulajdonos.

Vigyázzunk figyeljünk kedvenceinkre! Szomorú, hogy évente több kutyus, cica lesz beteg, vagy el is pusztul azért mert valaki így éli ki ferde hajlamait!

– fejtette ki véleményét egy érintett.