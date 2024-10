4 meglepő dolog, ami súlyos mérgezést okozhat a kutyáknál

7. Mérgező olaj a betonon

Olaj-, benzinfoltok és egyéb vegyi anyagok is veszélyeztethetik a kutyust, akár a saját udvarunk betonos részein, garázsok környékén vagy a lakhelyünkhöz tartozó utcarészen. Ezek az anyagok a pocsolyákban is megtalálhatók, ám nagy százalékban a betonon hagynak nyomot, amit a kutyák könnyen felnyalhatnak.

8. Kockázatok az erdőben

A természetben sétálva is jó odafigyelni az esetleges rizikófaktorokra. A gyomnövények és gombák, az élősködők, de a tüskés, bozótos növények is gondot jelenthetnek, akárcsak egy vaddal, például rókával, vaddisznóval vagy más kóbor állattal való találkozás, az elhullott tetemek, elhagyott vadászcsapdák, szögesdrótok.

9. Előzzük meg a bajt

A megelőzés mindig célravezető, ebben pedig nekünk, gazdiknak van nagy felelősségünk. Saját kertben szedjük össze a diót és leveleit, és tegyük jól zárható komposztládába vagy egyéb, kutyák számára elérhetetlen helyre. Fontos az is, hogy csak olyat egyen meg a háziállat, amit tőlünk kap, valamint hogy a séták alkalmával se rágjon nem neki való, veszélyes dolgokat.

10. Nem csak a hideg ellen

Nemcsak divatból, elővigyázatosságból is célszerű ruhát adni az ebekre. A kabátok és mellények mellett már overall is elérhető, ami a kisebb jószágok egész testét megóvhatja egy vágatlan füves, bokros, rovaroktól hemzsegő parkban. Akárcsak a kutyacipő vagy kutyazokni, ami a tüskés növények, éles tárgyak, sziklásabb talaj, szennyeződött kültéri felületek ellen nyújthat védelmet, főleg, ha érzékeny mancsokkal rendelkezik kis barátunk.

11. Tegyünk rá szájkosarat

Klasszikus módszerrel is megóvhatjuk kis kedvencünket, méghozzá szájkosárral. Beszerezhetünk például evésgátlós verziót, amivel megakadályozhatjuk, hogy séta közben mérgező anyagokat egyen fel a földről. A hálós kivitelnek köszönhetően nincs akadályozva a légzés, a lihegés, a szaglászás, de még az ivás sem. Az oldalnyíláson jutalomfalat is beadható.