Így piacoztunk régen, a 20. században – Galéria

A piacozás a múlt században még igazi társasági élmény volt. Nagyszüleink és dédszüleink idejében még nem voltak hatalmas bevásárlóközpontok, így a piacon szerezték be a szükséges friss élelmiszereket. Azonban sokan vannak, akik még ma is elsősorban a piaci árusoktól szerzik be a friss zöldséget és gyümölcsöt.

Várkerületi piac, jobbra a Mária-oszlop – Sopron, 1908 (Fotó: Fortepan)

Hogyan piacoztak az emberek régen?

A piacnak megvolt a maga varázsa. Nem is volt jobb szombat reggeli program, mint egy fonott kosárral végigjárni a sorokat, nem beszélve arról, hogy nagy eséllyel barátokkal vagy ismerősökkel is összefuthatott az ember. A piacon ráadásul a kofák, azaz az árusok jól ismerték a vevőiket, és gyakran jó kapcsolatot is ápoltak velük. Ezért tudták, ki milyen minőségű árut keres, és ennek megfelelően ajánlották a portékáikat.

Régen a piacok hangulata még egyedi volt: a friss zöldségek és gyümölcsök illata keveredett a sült kolbász és lángos illatával, miközben a háttérben a kofák hangos szóval kínálták portékáikat.

A rendszerváltás után a piacok szerepe némileg megváltozott. A szupermarketek és bevásárlóközpontok térnyerésével a piacok egyre jobban kezdtek háttérbe szorulni.

