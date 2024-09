A piacozás szerelmeseinek napja a mai: van, ahol koncerttel várnak

Most pénteken lesz a Nyitott Piacok Napja

Idén is megrendezik a Nyitott Piacok Napját, amihez minden évben számos piac csatlakozik szerte az országban. A fővárosban is több piacon készülnek az alkalomra, mutatjuk, mikkel! A Vámház körúti Nagycsarnokban megemlékeznek arról, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 30 éve, 1994-ben újította fel a Nagycsarnokot: a nap folyamán építészettörténeti vezetett sétákon mutatják be az épületet, miközben a szakmai kitelepüléseken a fővárosi cégek szolgáltatásai mutatkoznak be, előadások és prezentációk ismertetik a Nagycsarnok működését, a tudatos vásárlást és az élelmiszer-biztonságot. A Vásárcsarnokban jazzkoncerttel várják a látogatókat, a Fehérvári úti Vásárcsarnokban a kulisszák mögötti világot ismerhetjük meg, a Bosnyák téri Vásárcsarnokban a főszereplő a szőlő, a kereskedők akciókkal készülnek, a Kórház utcai Vásárcsarnokban (Óbudai Piac) a szőlő- és gyümölcsvásár mellett halvásár és halkiállítás is lesz. A Fővárosi Autópiacon pedig szeptember 20-án este a 2023-as évhez hasonlóan újra nyit a Fővárosi Autósmozi, ez alkalomból ingyenes filmvetítéssel készülnek. A Lehel Csarnokban a szőlőfeldolgozás fortélyait ismerhetjük meg, hogyan készül a must, mire való a fokoló, a daráló, a kád, valamint a piacfelügyelő vezetésével be lehet járni az épületet. A Fény Utcai Piacon pedig a Buda Szóda mellett most mustot is osztanak majd, a hangulatról utcazenészek gondoskodnak.

Ma tartják a Nyitott Piacok Napját – Fotó: BS

Szeptember 20-a a gyermekek világnapja is

1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20-án tartjuk a gyermekek világnapját, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. Ezen a napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ-deklarációban megfogalmazott jogait.

A takarítás világnapja is ma van

Magyarországon szeptember harmadik szombatja a takarítás világnapja. 1992-ben az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) szeptember 20-ra meghirdette a takarítási világnapot, amelynek célja a világméretű nagytakarítás. Jelszava: „Gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon.” Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagytakarítás napját. Ezen a napon a környezet megtisztítására is hívják az embereket.